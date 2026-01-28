Służby z regionu szykują się na ferie. Rodzice mogą zgłaszać turnusy i autokary do kontroli

2026-01-28, 10:00 Dorota Witt/Redakcja

Kujawsko-pomorskie służby przygotowują się do ferii/fot. UW Bydgoszcz/nadesłane

Więcej policyjnych patroli, między innymi w okolicach jezior czy rzek oraz nowe pługi śnieżne i quady dla strażaków. Tak region przygotowuje się na mroźne ferie - prognozy mówią, że w najbliższych dniach nocami temperatura może spaść do -23 stopni, będą też śnieżyce.

Wojewoda Michał Sztybel podkreślił, że najważniejsze są wspólne działania wszystkich instytucji zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.

- Przed nadchodzącymi feriami zorganizowaliśmy odprawę ze służbami, inspekcjami, strażami - mówi Michał Sztybel. - Kilkanaście tysięcy dzieci, uczniów z naszego województwa weźmie udział w zorganizowanych turnusach. Co ważne - na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdują się wszystkie informacje, jak sprawdzić, czy autokar jest bezpieczny, czy turnus jest zgłoszony, czy dopełniono wszelkich formalności. Jeżeli chcemy, aby taka kontrola się odbyła, to po prostu należy zgłosić te turnusy i miejsce wypoczynku swojego dziecka.







Na obozach i półkoloniach w regionie będzie odpoczywało ok. 11 tysięcy dzieci.







Policjanci oraz Inspektorzy Transportu Drogowego już kontrolują autobusy, szczególnie na autostradzie A1 w regionie i w miejscach zbiórek przed zorganizowanymi wyjazdami. Warto zajrzeć na serwis bezpiecznyautobus.gov.pl . Wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Z kolei pod numerem 52 323-83-49 można zgłaszać kontrolę autokarów (z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych). Na stronie wypoczynek.men.gov.pl TUTAJ - w łatwy i szybki sposób rodzice sprawdzą wiarygodność organizatora wypoczynku, a w zaktualizowanym poradniku znajdą najważniejsze informacje dotyczące przygotowań do wyjazdów.





