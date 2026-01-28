Służby z regionu szykują się na ferie. Rodzice mogą zgłaszać turnusy i autokary do kontroli
Więcej policyjnych patroli, między innymi w okolicach jezior czy rzek oraz nowe pługi śnieżne i quady dla strażaków. Tak region przygotowuje się na mroźne ferie - prognozy mówią, że w najbliższych dniach nocami temperatura może spaść do -23 stopni, będą też śnieżyce.
- Warto zajrzeć na serwis bezpiecznyautobus.gov.pl. Wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
- Z kolei pod numerem 52 323-83-49 można zgłaszać kontrolę autokarów (z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych).
- Na stronie wypoczynek.men.gov.pl TUTAJ - w łatwy i szybki sposób rodzice sprawdzą wiarygodność organizatora wypoczynku, a w zaktualizowanym poradniku znajdą najważniejsze informacje dotyczące przygotowań do wyjazdów.
