Zatrzymano 10 osób związanych ze środowiskiem influencerów. Przeszukania także w naszym regionie

Zatrzymano 10 osób związanych ze środowiskiem influencerów/fot. CBŚP
Na polecenie Prokuratury Krajowej funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali kolejne osoby podejrzane o organizowanie nielegalnych gier hazardowych pod pozorem loterii promocyjnych. W sprawie zatrzymano 10 osób związanych ze środowiskiem influencerów i youtuberów.
Policjanci oraz urzędnicy celno-skarbowi z Olsztyna i Szczecina przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, w wyniku której zatrzymano 10 osób podejrzanych o czerpanie korzyści majątkowych z organizowania nielegalnych loterii promocyjnych. Osoby te są powiązane ze środowiskiem influencerów i youtuberów, które – według ustaleń śledczych – wykorzystywały swoją rozpoznawalność w Internecie do prowadzenia działalności o charakterze hazardowym.
Funkcjonariusze prowadzili działania m.in. na terenie naszego województwa. - Podczas czynności zabezpieczono mienie, którego łączna wartość – po przeliczeniu na złote polskie – wynosi blisko milion złotych - czytamy w informacji CBŚP. - Zabezpieczono także pięć zegarków o wartości przekraczającej 600 tysięcy złotych, biżuterię o szacunkowej wartości około 120 tysięcy złotych oraz sześć sztabek złota o łącznej masie przekraczającej 12 gramów - dodaje policja. Ponadto służby zablokowały 39 rachunków bankowych, na których jest ponad 3,4 miliona złotych oraz 11 tysięcy euro i 80 tysięcy dolarów.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do zachodniopomorskiego pionu Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność obejmowała organizowanie nielegalnych gier hazardowych oraz pranie pieniędzy. Na tę chwilę służby nie informują o szczegółach przeszukań w naszym województwie.Śledztwo ma charakter rozwojowy.
Sprawa „Buddy” i innych influencerów. W zeszłym roku usłyszeli zarzuty Przypomnijmy, w zeszłym roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 10 osób w śledztwie dotyczącym loterii w internecie, w którym zarzuty usłyszał m.in. Kamil L. znany jako „Budda”. Wśród zatrzymanych byli też dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, zawodnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy m.in. dziennikarz TVN Turbo Adam K. i youtuber Boxdel. Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie zbiorowego uczestnictwa w grach losowych, będących w istocie grami hazardowymi. Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe w kwotach od 200 tys. do 1 mln zł, dozory policji oraz zakazy kontaktowania się z pozostałymi osobami.
