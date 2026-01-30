Zatrzymano 10 osób związanych ze środowiskiem influencerów. Przeszukania także w naszym regionie

2026-01-30, 11:48  PAP/Redakcja
Zatrzymano 10 osób związanych ze środowiskiem influencerów/fot. CBŚP

Zatrzymano 10 osób związanych ze środowiskiem influencerów/fot. CBŚP

Na polecenie Prokuratury Krajowej funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali kolejne osoby podejrzane o organizowanie nielegalnych gier hazardowych pod pozorem loterii promocyjnych. W sprawie zatrzymano 10 osób związanych ze środowiskiem influencerów i youtuberów.

Policjanci oraz urzędnicy celno-skarbowi z Olsztyna i Szczecina przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję, w wyniku której zatrzymano 10 osób podejrzanych o czerpanie korzyści majątkowych z organizowania nielegalnych loterii promocyjnych. Osoby te są powiązane ze środowiskiem influencerów i youtuberów, które – według ustaleń śledczych – wykorzystywały swoją rozpoznawalność w Internecie do prowadzenia działalności o charakterze hazardowym.

Funkcjonariusze prowadzili działania m.in. na terenie naszego województwa. - Podczas czynności zabezpieczono mienie, którego łączna wartość – po przeliczeniu na złote polskie – wynosi blisko milion złotych - czytamy w informacji CBŚP. - Zabezpieczono także pięć zegarków o wartości przekraczającej 600 tysięcy złotych, biżuterię o szacunkowej wartości około 120 tysięcy złotych oraz sześć sztabek złota o łącznej masie przekraczającej 12 gramów - dodaje policja. Ponadto służby zablokowały 39 rachunków bankowych, na których jest ponad 3,4 miliona złotych oraz 11 tysięcy euro i 80 tysięcy dolarów.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do zachodniopomorskiego pionu Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność obejmowała organizowanie nielegalnych gier hazardowych oraz pranie pieniędzy. Na tę chwilę służby nie informują o szczegółach przeszukań w naszym województwie. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Sprawa „Buddy” i innych influencerów. W zeszłym roku usłyszeli zarzuty
Przypomnijmy, w zeszłym roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 10 osób w śledztwie dotyczącym loterii w internecie, w którym zarzuty usłyszał m.in. Kamil L. znany jako „Budda”. Wśród zatrzymanych byli też dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, zawodnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy m.in. dziennikarz TVN Turbo Adam K. i youtuber Boxdel. Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie zbiorowego uczestnictwa w grach losowych, będących w istocie grami hazardowymi. Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe w kwotach od 200 tys. do 1 mln zł, dozory policji oraz zakazy kontaktowania się z pozostałymi osobami.

Region

Znasz go Miał grozić pozbawieniem życia i uszkodził samochód. Jest poszukiwany przez policję

Znasz go? Miał grozić pozbawieniem życia i uszkodził samochód. Jest poszukiwany przez policję

2026-01-30, 15:50
Lodołamacze w gotowości. Wisłę w bydgoskim Fordonie powoli skuwa lód [zdjęcia]

Lodołamacze w gotowości. Wisłę w bydgoskim Fordonie powoli skuwa lód [zdjęcia]

2026-01-30, 14:50
Dwie szkoły w gminie Tuchola mają być zlikwidowane. Radni przegłosowali

Dwie szkoły w gminie Tuchola mają być zlikwidowane. Radni przegłosowali

2026-01-30, 13:47
Ferie zimowe 2026. Szereg darmowych atrakcji w naszym regionie [przewodnik]

Ferie zimowe 2026. Szereg darmowych atrakcji w naszym regionie [przewodnik]

2026-01-30, 12:50
Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian w Kcyni. Spotkanie z twórcami audiodokumentu Tu się nie płacze

Żaneta Walentyn i Michał Słobodzian w Kcyni. Spotkanie z twórcami audiodokumentu „Tu się nie płacze”

2026-01-30, 10:56
KSeF zaczyna obowiązywać. Co to oznacza dla przedsiębiorców i klientów [Rozmowa Dnia]

KSeF zaczyna obowiązywać. Co to oznacza dla przedsiębiorców i klientów? [Rozmowa Dnia]

2026-01-30, 09:01
Marcin W. chce dobrowolnie poddać się karze. Miał dostać 100 tysięcy złotych za lewe recepty

Marcin W. chce dobrowolnie poddać się karze. Miał dostać 100 tysięcy złotych za lewe recepty

2026-01-30, 08:24
Straż pożarna zaprasza do siebie dzieci. Jednostki z regionu organizują spotkania w ferie [grafik]

Straż pożarna zaprasza do siebie dzieci. Jednostki z regionu organizują spotkania w ferie [grafik]

2026-01-30, 07:40
Pierwsza taka operacja. Zdrowy oddech w Centrum Onkologii biorą chorzy z guzami płuc

Pierwsza taka operacja. Zdrowy oddech w Centrum Onkologii biorą chorzy z guzami płuc

2026-01-30, 06:50

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę