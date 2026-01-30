Atak na komornika na bydgoskim Górzyskowie. Agresora udało się zatrzymać

2026-01-30, 18:57 Tatiana Adonis / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Na ulicy Kossaka policjanci podjęli interwencję na prośbę komornika sądowego, który realizował czynności egzekucyjne wobec 35-letniego mężczyzny.

- W pewnym momencie 35-latek zaczął być agresywny i naruszył nietykalność cielesną komornika. Mężczyzna został napadnięty podczas wykonywania swoich obowiązków - mówi Jakub Skrzypek z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



Policjanci zatrzymali agresora, a 47-latek został przetransportowany do szpitala celem badań. Policja wyjaśnia wszystkie okoliczności tej sprawy.