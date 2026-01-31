Jest decyzja sądu w sprawie mężczyzny podejrzanego o pobicie komornika w Bydgoszczy

35-latek ze Szwederowa miał pobić komornika zanim jeszcze ten przystąpił do swoich czynności/Fot. Pixabay

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 31 stycznia tymczasowo aresztował 35-letniego mężczyznę, który poprzedniego dnia miał pobić 47-letniego komornika, gdy ten chciał wyegzekwować od niego dług.

Jak już informowaliśmy do zdarzenia doszło w bloku na Szwederowie w Bydgoszczy, gdzie mieszkał dłużnik. Napastnik zaatakował komornika na klatce schodowej, zanim ten zdążył przystąpić do czynności służbowych. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala. Agresora zatrzymała policja.



Podejrzanemu przedstawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, stosowania przemocy w celu zmuszania funkcjonariusza publicznego do odstąpienia od czynności służbowych, której następstwem był uszczerbek na zdrowiu i znieważenia funkcjonariusza publicznego.



Rzecznik Rady Izby Komorniczej w Gdańsku Adam Szymański poinformował, że komornik został pobity jeszcze zanim przystąpił do czynności egzekucyjnych, a miało chodzić o należność wobec Skarbu Państwa, niezbyt wysoką. Podał też, że pokrzywdzony wskutek pobicia doznał „urazów twarzy wymagających interwencji lekarskiej”, ale jeszcze w dniu zdarzenia opuścił szpital.