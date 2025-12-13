Zaciągał kredyty na dane swojej mamy. Mieszkaniec powiatu świeckiego usłyszał 115 zarzutów

Syn zaciągał kedyty na swoją mamę. Grozi mu do ośmiu lat więzienia/fot. Pixabay
49-latek wprowadzał instytucje finansowe w błąd, co do możliwości wywiązania się z zawartego zobowiązania. W tym celu brał kolejne kredyty na dane swojej mamy. Teraz grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Policjanci zespołu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją komendy w Świeciu, wspólnie z prokuraturą wystosowali akt oskarżenia wobec mieszkańca powiatu świeckiego. To efekt wielomiesięcznego dochodzenia. Funkcjonariusze ustalili, że 49-latek, aby uzyskać kredyty i pożyczki gotówkowe w łącznej kwocie blisko 180.000 złotych składał fałszywe oświadczenia, co do osoby zaciągającej kredyty i pożyczki. Dlatego też podawał dane swojej mamy.
Po przeanalizowaniu historii transakcji na rachunku kobiety okazało się, że wpływały tam pieniądze z różnych firm pożyczkowych. Później były spłacane raty, choć nie wszystkie. Z racji powstałych zobowiązań komornik zaczął pobierać od kobiety część emerytury.
Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 49-letniemu mężczyźnie aż 115 zarzutów. Syn kobiety został oskarżony o szereg przestępstw, w tym oszustwa i podrobienie podpisu. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.
