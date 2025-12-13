Stracili prawie 100 tysięcy złotych. Seniorzy z gminy Grudziądz oszukani metodą „na policjanta”

2025-12-13, 16:03  Marcin Doliński/Redakcja
Dwóch seniorów z gminy Grudziądz straciło łącznie prawie 100 tysięcy złotych, w wyniku oszustwa/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Dwóch seniorów z gminy Grudziądz straciło łącznie prawie 100 tysięcy złotych, w wyniku oszustwa/fot. Pixabay/ilustracyjnie

Dwa oszustwa metodą „na policjanta” wykryła grudziądzka policja. Do zdarzeń doszło w piątek wieczorem (12 grudnia).

- Do pierwszego zdarzenia doszło po godzinie 17:00 w miejscowości Hanowo - relacjonuje asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy grudziądzkich policjantów. - Nieznany sprawca, podający się za policjanta oraz drugi mężczyzna, który przedstawił się jako siostrzeniec wyłudzili od 70-letniej kobiety 41 500 złotych, pod legendą wypadku drogowego i konieczności zebrania pieniędzy na kaucję. Kolejne oszustwo miało miejsce tuż po godzinie 21:30 w Wałdowie Szlacheckim. Sprawca podszywający się pod policjanta oraz siostra rzekomego poszkodowanego, działając według tej samej legendy wyłudzili od 71-letniego mężczyzny 52 000 złotych - mówi. Sprawcy wciąż są poszukiwani.

Policjanci proszą o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku w takich przypadkach. Przypominają też, że nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.

Mówi asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy grudziądzkich policjantów

