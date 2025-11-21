37 tys. zł straciła 81-latka z Bydgoszczy. Oszuści zwiedli seniorkę mówiąc o wypadku jej krewnej

2025-11-21, 14:30  Damian Klich / Redakcja
Fot. Ilustracyjne

Fot. Ilustracyjne

Pan Piotr zadzwonił do nas, by podzielić się historią swojej cioci. Wszystko zaczęło się od wieczornego telefonu.

- Pani mówiła do mojej cioci cichym głosem, że zdarzył się wypadek. Kiedy ciocia, myśląc, że rozmawia z moją siostrą, powiedziała jej imię - Marzena, wtedy się zaczęło - relacjonuje pan Piotr. - Kobieta powiedziała, że spowodowała wypadek. Ofiarą była 27-letnia kobieta w ciąży, która poroniła. Jechała razem z moją mamą, która jest cała połamana. Kiedy ciocia zapytała czego potrzebuje, kobieta dała do słuchawki „policjanta". Ten stwierdził, że ma adwokata, ale potrzebne są pieniądze.

37 tys. zł to były oszczędności życia seniorki. Przekazała je rzekomemu adwokatowi, który podjechał pod jej dom. Z kolei mężczyzna podający się za policjanta straszył 81-latkę, że jeśli tego nie zrobi - wnuczka trafi na 8 lat do więzienia.

Jak wynika z relacji Pana Piotra - oszustwo zostało zgłoszone na policję, ale ta zaznaczyła, że takich przypadków jest dużo i że będzie trudno złapać sprawców, a już tym bardziej odzyskać pieniądze.

Kobieta jest w ciężkim stanie psychicznym. Jak mówi Pan Piotr - chce przestrzec innych.

Relacja pana Piotra

