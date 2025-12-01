Seniorzy ostrzegają rówieśników przed oszustami! Razem z policjantami zagrali w filmie [wideo!]

Seniorzy, którzy wzięli udział w filmie/fot. materiały policji
- Nie damy się oszukać! - mówią bydgoscy seniorzy w nowym spocie profilaktycznym. Film ma ostrzegać przed przestępcami, którzy wykorzystują m.in. metody „na wnuczka” czy „na policjanta”, coraz częściej działają też w Internecie.
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji wraz z miastem Bydgoszcz zaprosili chętnych seniorów do udziału w filmie, zawierającym porady dla ich rówieśników. Na odzew nie musieli długo czekać. Starsze osoby zgłaszały się chętnie i licznie. W poniedziałek film miał premierę w Domu Seniora przy ulicy Dworcowej 3 w Bydgoszczy.
- Ta grupa wiekowa bardzo często pada ofiarami oszustów, działających metodami „na wnuczka”, „na policjanta” czy podszywających się pod przedstawicieli różnego rodzaju instytucji. Wierzymy, że treści przekazane przez naszych mieszkańców-aktorów trafią do szerokiego grona odbiorców, a tym samym uchronią przez tego rodzaju przestępstwem – tłumaczy nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Metoda działania sprawców za każdym razem jest bardzo podobna. Najczęściej wyszukują osobę, jej adres i numer telefonu w książce, po czym nawiązują kontakt. Podają się za członka rodziny: wnuczka, kolegę, przyjaciela, lekarza, policjanta, czy prokuratora.
Coraz częściej seniorzy stają się też ofiarami przestępców działających w Internecie. - Uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach, poprzez wprowadzanie w błąd lub za pomocą specjalnego oprogramowania, oferowanie dużych zysków z inwestycji w krótkim czasie - to dziś częste sposoby działania oszustów – podkreśla policjantka. - Niejednokrotnie pokrzywdzeni niczego nie podejrzewając, sami je przekazują.
Policjanci niemal każdego dnia odnotowują przypadki oszustw. Dlatego też, chcąc uchronić seniorów przed utratą oszczędności życia, postanowili nagrać spot profilaktyczny, który będzie teraz prezentowany m.in. podczas spotkań policji z seniorami.
