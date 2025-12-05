Szczęśliwy finał poszukiwań chorego 67-latka. Akcja służb z kilku miejscowości [zdjęcia]

2025-12-05, 11:50 Redakcja

Szczęśliwy finał poszukiwań chorego 67-latka. Akcja służb z czterech miejscowości/fot. Nadgoplańskie WOPR Kruszwica/Facebook

Przez ponad godzinę trwały poszukiwania 67-letniego mieszkańca Pakości cierpiącego na demencją. Ważny był czas, bo potrzebował on natychmiastowej pomocy. Uruchomiono drony.

W czwartek, w w godzinach popołudniowych rodzina powiadomiła policjantów z komisariatu w Pakości o zaginięciu 67-letniego mężczyzny. Z informacji wynikało, że około południa wyszedł z domu z rowerem i nie wrócił.



Z uwagi na to, że jest człowiekiem schorowanym i musi otrzymywać systematycznie leki, policjanci z Pakości i Janikowa, strażacy, WOPR-owcy z Kruszwicy oraz inowrocławscy kryminalni natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Służby posiadały zdjęcie mężczyzny oraz jego rysopis.



Po ponad godzinie intensywnych działań, na drodze wojewódzkiej numer 255, w miejscowości Jankowo, patrol policjantów z Janikowa zauważył mężczyznę idącego poboczem drogi. Na miejsce został wezwani ratownicy medyczni. Odnaleziony mężczyzna po konsultacji mógł wrócić do domu.