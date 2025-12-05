Szczęśliwy finał poszukiwań chorego 67-latka. Akcja służb z kilku miejscowości [zdjęcia]

2025-12-05, 11:50  Redakcja
Szczęśliwy finał poszukiwań chorego 67-latka. Akcja służb z czterech miejscowości/fot. Nadgoplańskie WOPR Kruszwica/Facebook

Szczęśliwy finał poszukiwań chorego 67-latka. Akcja służb z czterech miejscowości/fot. Nadgoplańskie WOPR Kruszwica/Facebook

Przez ponad godzinę trwały poszukiwania 67-letniego mieszkańca Pakości cierpiącego na demencją. Ważny był czas, bo potrzebował on natychmiastowej pomocy. Uruchomiono drony.

W czwartek, w w godzinach popołudniowych rodzina powiadomiła policjantów z komisariatu w Pakości o zaginięciu 67-letniego mężczyzny. Z informacji wynikało, że około południa wyszedł z domu z rowerem i nie wrócił.

Z uwagi na to, że jest człowiekiem schorowanym i musi otrzymywać systematycznie leki, policjanci z Pakości i Janikowa, strażacy, WOPR-owcy z Kruszwicy oraz inowrocławscy kryminalni natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Służby posiadały zdjęcie mężczyzny oraz jego rysopis.

Po ponad godzinie intensywnych działań, na drodze wojewódzkiej numer 255, w miejscowości Jankowo, patrol policjantów z Janikowa zauważył mężczyznę idącego poboczem drogi. Na miejsce został wezwani ratownicy medyczni. Odnaleziony mężczyzna po konsultacji mógł wrócić do domu.

Inowrocław
Szczęśliwy finał poszukiwań chorego 67-latka. Akcja służb z czterech miejscowości/fot. Nadgoplańskie WOPR Kruszwica/Facebook Szczęśliwy finał poszukiwań chorego 67-latka. Akcja służb z czterech miejscowości/fot. OSP Jacewo/Facebook Szczęśliwy finał poszukiwań chorego 67-latka. Akcja służb z czterech miejscowości/fot. OSP Jacewo/Facebook Szczęśliwy finał poszukiwań chorego 67-latka. Akcja służb z czterech miejscowości/fot. OSP Jacewo/Facebook Szczęśliwy finał poszukiwań chorego 67-latka. Akcja służb z czterech miejscowości/fot. OSP Jacewo/Facebook

Region

Toruń. Miał oszukać 102 osoby przy sprzedaży węgla i ekogroszku. Założył sklep internetowy

Toruń. Miał oszukać 102 osoby przy sprzedaży węgla i ekogroszku. Założył sklep internetowy

2025-12-05, 16:40
Policjanci z trzech jednostek rozbili narkotykową grupę z Pomorza i Kujaw [wideo, zdjęcia]

Policjanci z trzech jednostek rozbili narkotykową grupę z Pomorza i Kujaw [wideo, zdjęcia]

2025-12-05, 15:57
Policja o zaczepianiu i pobiciu dzieci w Toruniu. Świadkowie przepytani, monitoring sprawdzony

Policja o zaczepianiu i pobiciu dzieci w Toruniu. Świadkowie przepytani, monitoring sprawdzony

2025-12-05, 14:28
Anna Lewandowska nie żyje. Była dyrektorką Szpitala Miejskiego i MSWiA w Bydgoszczy

Anna Lewandowska nie żyje. Była dyrektorką Szpitala Miejskiego i MSWiA w Bydgoszczy

2025-12-05, 13:26
Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem w podbydgoskiej Brzozie [zdjęcia]

Samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem w podbydgoskiej Brzozie [zdjęcia]

2025-12-05, 13:00
Niewybuchy na toruńskim osiedlu mieszkaniowym. Kiedyś była tam radziecka jednostka [zdjęcia]

Niewybuchy na toruńskim osiedlu mieszkaniowym. Kiedyś była tam radziecka jednostka [zdjęcia]

2025-12-05, 12:20
Uwaga Nie wolno pić wody z kranu w Brześciu Kujawskim i okolicach. Wykryto bakterie

Uwaga! Nie wolno pić wody z kranu w Brześciu Kujawskim i okolicach. Wykryto bakterie

2025-12-05, 09:42
Prezydent zawetował tzw. ustawę łańcuchową. Komentarz Izabeli Szolgini w Rozmowie Dnia PR PiK

Prezydent zawetował tzw. ustawę łańcuchową. Komentarz Izabeli Szolgini w „Rozmowie Dnia" PR PiK

2025-12-05, 09:04
Kiedy będzie go widać z kosmosu Dom w bydgoskim Fordonie świeci 300 tysiącami lampek [zdjęcia]

Kiedy będzie go widać z kosmosu? Dom w bydgoskim Fordonie świeci 300 tysiącami lampek! [zdjęcia]

2025-12-05, 08:39

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę