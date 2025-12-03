Czy we Włocławku grasuje seryjny podpalacz samochodów? Wiele na to wskazuje

2025-12-03, 15:30 Marek Ledwosiński/Redakcja

We Włocławku płonęły kolejne samochody/fot. radiopik.pl

Piroman uderzył w nocy z wtorku na środę. W ogniu stanęły cztery samochody na parkingu przy ulicy Brackiej. To trzy osobówki i auto dostawcze.

Miesiąc wcześniej, także przy ulicy Brackiej we Włocławku, spłonęło pięć zaparkowanych obok siebie samochodów.



We wrześniu nieznany sprawca podpalił dwa auta przy Bukowej. Samochody płonęły we Włocławku także w lipcu.



Strażacy za każdym razem sugerowali umyślne podpalenie. W każdej z tych spraw policja prowadzi śledztwo. Sprawca nadal pozostaje niewykryty.