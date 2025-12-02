Prawie 100 kg ryb zostało nielegalnie złowionych w Gople. Jednego ze sprawców zatrzymano po pościgu

2025-12-02, 11:00 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Nielegalnie złowione w Gople ryby przewożono w bagażniku. / Fot. Materiały policji

W nocy z sobotę na niedzielę (29-30.12.) prowadzono kontrole w miejscowości Racice w gminie Kruszwica. Przy jeziorze policjanci i strażnicy rybaccy zauważyli odjeżdżające auto. Rozpoczął się pościg.

- W ręce służb trafił 37 latek z powiatu mogileńskiego - mówi asp. sztab. Izabella Drobniecka z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - W samochodzie policjanci ujawnili worki z rybami - blisko 100 kilogramów. Do tego specjalistyczne sieci i kamerę termowizyjną. Mężczyzn został zatrzymany do wyjaśnienia. Podczas przeszukania w jego paczce papierosów ujawniono narkotyki. W poniedziałek do komisariatu zgłosiło się dwóch pozostałych mężczyzna w wieku 33 i 36 lat.



Cała trójka usłyszała zarzuty dotyczące nielegalnego połowu ryb na szkodę gospodarstwa rybackiego. Najstarszy z nich odpowie za posiadanie narkotyków. Policjanci tymczasowo zajęli także trzy samochody należące do sprawców.