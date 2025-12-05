Policjanci z czterech jednostek rozbili narkotykową grupę z Pomorza i Kujaw [wideo, zdjęcia]

2025-12-05, 15:57 Redakcja

W trakcie przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 250 tysięcy złotych w różnych walutach, wagi elektroniczne służące do porcjowania narkotyków, broń oraz amunicję. Funkcjonariusze ujawnili również narkotyki, w tym marihuanę, kokainę, a także tzw. „kryształ”/fot. Policja

Pięć osób zostało zatrzymanych w związku z narkotykowym śledztwem. W trakcie akcji policjanci znaleźli ponad 250 tysięcy złotych w różnych walutach, wagi do porcjowania narkotyków, broń, amunicję i narkotyki, w tym marihuanę, kokainę, a także tzw. „kryształ”.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, przy wsparciu kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy i Gdańsku weszli w tym samym czasie na teren kilku posesji w powiecie chełmińskim, Grudziądzu oraz Bydgoszczy, gdzie zatrzymali w sumie pięć osób: dwie kobiety (21 i 24 lata) oraz trzech mężczyzn (dwóch 35-latków i 66-latka). Zsynchronizowana akcja pozwoliła funkcjonariuszom skutecznie przerwać działalność kilku elementów przestępczego łańcucha.



Zgromadzone w trakcie przeszukań dowody potwierdziły, że część osób zatrzymanych prowadziła aktywną działalność związaną z rozprowadzaniem narkotyków na lokalnym rynku. Dwaj 35-latkowie i 24-latka usłyszeli zarzuty uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Dodatkowo jeden z nich, a także najstarszy z mężczyzn odpowiedzą za posiadanie w miejscu zamieszkania amunicji bez wymaganego zezwolenia. Druga z kobiet po czynnościach została zwolniona.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, natomiast za nielegalne posiadanie amunicji - do 8 lat więzienia.