Bydgoscy policjanci znów wykryli narkotyki. Przejęli ponad 2 kilogramy zabronionych środków

2025-11-25, 13:09  nadkom. Lidia Kowalska/Redakcja
Zabezpieczone środki przez policję/fot. KMP w Bydgoszczy

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przeprowadzili dwie realizacje, w trakcie których zabezpieczyli ponad dwa kilogramy środków odurzających i substancji psychotropowych. „Właściciele” przejętych środków najbliższe miesiące spędzą tymczasowo w areszcie.

Funkcjonariusze z bydgoskiej komendy miejskiej, na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i pseudokibiców, ustalili, że jeden z mieszkańców Solca Kujawskiego może posiadać w mieszkaniu narkotyki. We wtorek 18 listopada zweryfikowali podejrzenia i pojechali do jego miejsca zamieszkania.

Podczas przeszukania zajmowanego przez 36-latka lokalu zabezpieczono worek i zawiniątko foliowe z zawartością suszu roślinnego o wadze ponad pół kilograma. Przeprowadzone badanie narkotesterem potwierdziło, że to marihuana. Dodatkowo w mieszkaniu mundurowi znaleziono wagę elektroniczną, gotówkę i telefony. Stały się one dowodami w sprawie.

Na bydgoskim Śródmieściu inna grupa policjantów z tego samego wydziału przystąpiła do drugiej realizacji. Podejrzewanego o posiadanie narkotyków mężczyznę funkcjonariusze zauważyli, gdy jechał samochodem ulicą Staszica w Bydgoszczy. Tam zatrzymali 46-latka. Następnie wraz z nim przemieścili się do jego miejsca zamieszkania na terenie osiedla Skrzetusko. Wykryto tam blisko kilogram amfetaminy, ponad 360 gramów kryształu 2C-B, 225 tabletek MDMA o wadze 133 gramów, ponad 20 gramów kokainy oraz kilkanaście gramów marihuany. Łączna waga wszystkich zabezpieczonych środków to ponad 1,5 kilograma.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków zabronionych ustawą, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Jednak z uwagi na to, że 46-latek ze Skrzetuska odbywał już wcześniej karę za przestępstwo o podobnym charakterze, odpowie w warunkach recydywy. Tym samym grozi mu wyższy wymiar kary.

