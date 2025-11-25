Zderzenie samochodu z szynobusem w powiecie świeckim! Jedna osoba nie żyje. Wypadek też w Brzozie

2025-11-25, 06:38 Redakcja

Wypadek pod Świeciem, w którym zginęła jedna osoba/fot. Straż Pożarna Świecie

Tragedia na przejeździe kolejowym w powiecie świeckim! Zginął kierowca samochodu osobowego, który zderzył się z szynobusem. We wtorek nad ranem była też kolizja w podbydgoskiej Brzozie.

Do wypadku doszło we wtorek o godz. 5:34 na przejeździe we wsi Lubania-Lipiny (pow. świecki). Samochód osobowy zderzył się z szynobusem. Na miejscu jest pięć zastępów straży pożarnej.



– Po dojeździe pierwszych zastępów straży pożarnej potwierdzono, że jest to szynobus relacji Bydgoszcz Główna – Tuchola i samochód osobowy. W wyniku zdarzenia jedna osoba zginęła. W szynobusie podróżowało 7 osób, w samochodzie osobowym jedna. Mówimy o przejeździe kolejowym kategorii B, a więc posiadającym sygnalizację świetlną i dźwiękową – powiedział kapitan Adam Gwizdała, rzecznik strażaków ze Świecia.



Straż pożarna zakończyła już działania na miejscu zdarzenia.



Ruch kolejowy na trasie Bydgoszcz – Gdańsk może być wstrzymany nawet przez cztery godziny.



We wtorek nad ranem była też kolizja w podbydgoskiej Brzozie. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Obecnie nie ma już utrudnień. Zdjęcia poniżej