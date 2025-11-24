Podatek od transportu idzie w górę. Gorąca sesja rady miejskiej w Inowrocławiu

2025-11-24, 21:00  Marcin Glapiak/Redakcja
Inowrocławski ratusz/fot. Miasto Inowrocław/Facebook

Inowrocławski ratusz/fot. Miasto Inowrocław/Facebook

Spór o podwyżki podatku i pytania o zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. To tematy, które zdominowały poniedziałkową sesję rady miejskiej Inowrocławia. Obrady śledził Marcin Glapiak.

Największe emocje wzbudził projekt uchwały dotyczący podwyżki podatku od transportu. Opozycja projekt krytykowała, a radni wspierający prezydenta - bronili go.

- Jest to kolejne uderzenie - po podniesieniu podatków od nieruchomości - w naszych lokalnych przedsiębiorców. Tym razem skupionych wokół branży transportowej - mówi Tomasz Marcinkowski, radny rady miejskiej Inowrocławia.

- Poprzednicy także podnosili podatki i nigdy nie było żadnych przeciwwskazań, nie było żadnych komentarzy. Podnosili ręce zgodnie. Tutaj mówimy o zaledwie czteroprocentowej podwyżce, co praktycznie będzie nieodczuwalne- podkreślał Bartłomiej Stanisz, radny rady miejskiej Inowrocławia.

Po dyskusji podwyżka została przegłosowana.

Podczas sesji pojawiły się też pytanie dotyczące możliwości wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu.

- Podczas dzisiejszej sesji ponownie zapytałam o możliwości przeprowadzenia konsultacji Społecznej w sprawie wprowadzenia własnej prohibicji i rzeczywiście pani prezydent Aleksandra Sibora pozytywnie odniosła się do tego pomysłu - mówiła Julia Ratajczak-Petrykowska, radna rady miejskiej Inowrocławia.

- Nie tylko rozważamy, ale planujemy przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w przyszłym roku. W tej chwili poprosiliśmy o opinie na temat takiego rozwiązania Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ośrodek profilaktyki - przekazała Aleksandra Sibora.

