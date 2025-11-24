Leśna szkoła przetrwania dla cywilów. Wojsko prowadzi szkolenia w całej Polsce

2025-11-24, 10:02 Marcin Glapiak/Redakcja

Jak rozpalić ognisko, ochronić się w terenie przed zimnem, czy spakować plecak ewakuacyjny - tego dowiedzieli się uczestnicy programu Ministerstwa Obrony Narodowej „wGotowości". Jedno z takich szkoleń odbyło się w Inowrocławiu.

Z kierownikiem zajęć, podporucznikiem Damianem Janczyszynem rozmawiał Marcin Glapiak: - Nasz temat zajęć: elementy przetrwania w środowisku naturalnym. Uczymy, jak spakować plecak, co się powinno w nim znaleźć. Konfigurujemy plan działania w sytuacji kryzysowej. Później przejdziemy do kwestii schronień, ogniska, wody, czy praktycznej obsługi krzesiwa.



- Mój mąż mnie namówił, żeby się zgłosić, ale bardzo się z tego cieszę, bo dużo się dzisiaj dowiedziałam. Jestem też spokojniejsza, bo jak widzę, że nasze wojsko potrafi tak dobrze zorganizować szkolenie, to liczę na to, że będzie nas równie dobrze bronić. W lesie orientowaliśmy się na azymut, także mogłam sobie przypomnieć, jak się posługiwać mapą i kompasem... - mówiła jedna z uczestniczek.



W całym kraju ze szkoleń w ramach tego programu w sumie ma skorzystać 400 tysięcy osób.