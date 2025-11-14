Ruszają szkolenia wojskowe w ramach programu „W Gotowości”. Zapisy tylko przez mObywatela [Rozmowa Dnia]

2025-11-14
Kapitan Paweł Banasiak, oficer prasowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej/fot. Magdalena Gill

Jak działać w sytuacjach kryzysowych, udzielać pierwszej pomocy i reagować w obliczu zagrożeń – tego mają nauczyć dobrowolne i bezpłatne szkolenia przygotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Odbywają się w kilku miejscach w naszym regionie. Gdzie dokładnie, kto się może na nie zapisać, kiedy rozpoczną się szkolenia grupowe? O to w „Rozmowie Dnia” Polskiego Radia PiK Maciej Wilkowski pytał kapitana Pawła Banasiaka, oficera prasowego 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Przede wszystkim warto zaznaczyć, do kogo skierowane są zajęcia. – Zapisać może się każdy pełnoletni obywatel, posiadający aplikację mObywatel, bo tylko tam można się zgłosić – powiedział żołnierz.

– To szkolenie dla cywilów, a nie dla ludzi chcących zostać żołnierzami. Chodzi o zbudowanie odporności społecznej na konflikty zbrojne, ale też i sytuacje jak zeszłoroczna powódź. Chcemy przygotować każdego, dlatego nie trzeba być specjalnie przygotowanym fizycznie. Nie ogranicza nas też przypisanie do miejscowości. Niezależnie od miejsca zamieszkania można zapisać się na dane szkolenia – dodał.

Czego konkretnie można dowiedzieć się podczas szkoleń? – Zostały przygotowane cztery ścieżki szkolenia – cyberbezpieczeństwo, ścieżka medyczna i przetrwanie. Zaczynamy jednak od podstawowego modułu bezpieczeństwa. W nim mówimy o wszystkich pozostałych, potem można rozwijać daną ścieżkę – opisał Banasiak.

Szkolenia w naszym regionie:

Toruń:
81. batalion lekkiej piechoty:
Kurs medyczny – 24 listopada
Podstawowy kurs bezpieczeństwa – 29 listoapda (aktualnie brak miejsc)
Kurs cyberhigieny – 29 listopada (aktualnie brak miejsc)

Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii:
Kurs medyczny – 29 listopada
Kurs przetrwania – 29 listopada

Włocławek:
84. batalion lekkiej piechoty:
Podstawowy kurs bezpieczeństwa – 22 listopada
Kurs medyczny – 11 grudnia

Inowrocław:
1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych:
Kurs przetrwania – 22 listopada
Kurs medyczny – 22 listopada

82. batalion lekkiej piechoty:
Kurs medyczny – 12 grudnia
Podstawowy kurs bezpieczeństwa – 13 grudnia

Grudziądz:
83. batalion lekkiej piechoty:
Podstawowy kurs bezpieczeństwa – 29 listoada
Kurs medyczny – 2 grudnia

Brodnica:
4. Brodnicki Pułk Chemiczny:
Kurs przetrwania – 13 grudnia
Kurs medyczny – 13 grudnia

Chełmno:
3. Pułk Saperów
Kurs przetrwania – 22 listopada

Cała rozmowa dnia poniżej.

