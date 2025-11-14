Ruszają szkolenia wojskowe w ramach programu „W Gotowości”. Zapisy tylko przez mObywatela [Rozmowa Dnia]

– To szkolenie dla cywilów, a nie dla ludzi chcących zostać żołnierzami. Chodzi o zbudowanie odporności społecznej na konflikty zbrojne, ale też i sytuacje jak zeszłoroczna powódź. Chcemy przygotować każdego, dlatego nie trzeba być specjalnie przygotowanym fizycznie. Nie ogranicza nas też przypisanie do miejscowości. Niezależnie od miejsca zamieszkania można zapisać się na dane szkolenia – dodał.

Przede wszystkim warto zaznaczyć, do kogo skierowane są zajęcia. – Zapisać może się każdy pełnoletni obywatel, posiadający aplikację mObywatel, bo tylko tam można się zgłosić – powiedział żołnierz.