Bydgoski Jarmark Świąteczny za chwilę ruszy. Na Starym Rynku już czuć klimat Bożego Narodzenia

2025-11-14, 10:15  Tatiana Adonis/Redakcja
Przygotowania do Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego w pełni/Fot. Tatiana Adonis

Przygotowania do Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego w pełni/Fot. Tatiana Adonis

Przygotowania do Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego w pełni/Fot. Tatiana Adonis

Przygotowania do Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego w pełni/Fot. Tatiana Adonis

Przygotowania do Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego w pełni/Fot. Tatiana Adonis

Przygotowania do Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego w pełni/Fot. Tatiana Adonis

Przygotowania do Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego w pełni/Fot. Tatiana Adonis

Przygotowania do Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego w pełni/Fot. Tatiana Adonis

Przygotowania do Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego w pełni/Fot. Tatiana Adonis

Przygotowania do Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego w pełni/Fot. Tatiana Adonis

Bydgoszcz przygotowuje się do Świątecznego Jarmarku. Na placu Teatralnym stanęło już młyńskie koło, na Mostowej świetlne renifery, a na Starym Rynku część handlowych domków. Ze wszystkim trzeba zdążyć do przyszłego piątku.

Wśród atrakcji pojawi się także rollercoaster i karuzela wenecka, 13-metrowa piramida świąteczna z ruchomym wiatrakiem oraz figurkami, kolorowe iluminacje, a także muzyka na żywo. A do tego jarmarkowa maskotka – renifer Rudolf.

– Wszystko ma wprowadzić mieszkańców i gości w bożonarodzeniowy klimat – powiedział zastępca prezydenta miasta Łukasz Krupa. – Bydgoski Jarmark Świąteczny to jeden z największych polskich jarmarków. Prace trwają, żebyśmy 21 listopada mogli rozpocząć nasz jarmark. Dokładamy wszelkich starań, aby ten salon naszego miasta był przepięknie udekorowany, aby atmosfera była wyjątkowa – dodał.

– Mamy nadzieję, że wszyscy się będą dobrze bawić. Tworzymy tutaj miłą atmosferę i liczymy na to, że będą się tutaj pojawiać goście – stwierdziła koordynatorka wydarzenia, Aleksandra Garbowska.

Wielkie otwarcie jarmarku 21 listopada. Wówczas rozbłysną iluminacje oraz światełka na choince. Będzie go można odwiedzać do 21 grudnia. Po tej dacie czynne pozostanie wesołe miasteczko.

Mówią zastępca prezydenta miasta Łukasz Krupa oraz koordynatorka wydarzenia, Aleksandra Garbowska

Przygotowania do Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego

Bydgoszcz

Region

Ruszają szkolenia wojskowe w ramach programu W Gotowości. Zapisy tylko przez mObywatela [Rozmowa Dnia]

Ruszają szkolenia wojskowe w ramach programu „W Gotowości”. Zapisy tylko przez mObywatela [Rozmowa Dnia]

2025-11-14, 09:21
Ambasador Serbii przyjechał do Bydgoszczy. Chodzi o zacieśnianie współpracy z Polską

Ambasador Serbii przyjechał do Bydgoszczy. Chodzi o zacieśnianie współpracy z Polską

2025-11-14, 08:30
Trauma dziecka ukrywa się czasem pod maską nadpobudliwości. Ważna konferencja w Bydgoszczy

Trauma dziecka ukrywa się czasem pod maską nadpobudliwości. Ważna konferencja w Bydgoszczy

2025-11-14, 07:55
Stypendia premiera dla najlepszych uczniów. Trzeba coś sobie postanowić i do tego dążyć

Stypendia premiera dla najlepszych uczniów. „Trzeba coś sobie postanowić i do tego dążyć"

2025-11-14, 07:00
MKiDN chce unieważnienia umów z fundacją Lux Veritatis i zwrotu 210 mln zł z odsetkami

MKiDN chce unieważnienia umów z fundacją Lux Veritatis i zwrotu 210 mln zł z odsetkami

2025-11-13, 23:30
Po 35 latach żegnają się z papierem. Tygodniki Pałuki i Pałuki Ziemia Mogileńska tylko w sieci

Po 35 latach żegnają się z papierem. Tygodniki „Pałuki" i „Pałuki Ziemia Mogileńska" tylko w sieci

2025-11-13, 21:20
Rosja jest gołąbkiem pokoju, a Europa dąży do konfliktu Mamy kolejne Wieści ze Wschodu

Rosja jest gołąbkiem pokoju, a Europa dąży do konfliktu? Mamy kolejne „Wieści ze Wschodu"

2025-11-13, 20:45
Małżeństwo z powiatu płockiego zgubiło się na grzybobraniu w okolicach skępskiego Ławiczka

Małżeństwo z powiatu płockiego zgubiło się na grzybobraniu w okolicach skępskiego Ławiczka

2025-11-13, 20:00
Groty włóczni z czasów Piastów na dnie jeziora Lednica. Odkrycie archeologów z UMK [wideo]

Groty włóczni z czasów Piastów na dnie jeziora Lednica. Odkrycie archeologów z UMK [wideo]

2025-11-13, 19:37

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę