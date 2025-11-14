Bydgoski Jarmark Świąteczny za chwilę ruszy. Na Starym Rynku już czuć klimat Bożego Narodzenia

2025-11-14, 10:15 Tatiana Adonis/Redakcja

Bydgoszcz przygotowuje się do Świątecznego Jarmarku. Na placu Teatralnym stanęło już młyńskie koło, na Mostowej świetlne renifery, a na Starym Rynku część handlowych domków. Ze wszystkim trzeba zdążyć do przyszłego piątku.

Wśród atrakcji pojawi się także rollercoaster i karuzela wenecka, 13-metrowa piramida świąteczna z ruchomym wiatrakiem oraz figurkami, kolorowe iluminacje, a także muzyka na żywo. A do tego jarmarkowa maskotka – renifer Rudolf.



– Wszystko ma wprowadzić mieszkańców i gości w bożonarodzeniowy klimat – powiedział zastępca prezydenta miasta Łukasz Krupa. – Bydgoski Jarmark Świąteczny to jeden z największych polskich jarmarków. Prace trwają, żebyśmy 21 listopada mogli rozpocząć nasz jarmark. Dokładamy wszelkich starań, aby ten salon naszego miasta był przepięknie udekorowany, aby atmosfera była wyjątkowa – dodał.



– Mamy nadzieję, że wszyscy się będą dobrze bawić. Tworzymy tutaj miłą atmosferę i liczymy na to, że będą się tutaj pojawiać goście – stwierdziła koordynatorka wydarzenia, Aleksandra Garbowska.



Wielkie otwarcie jarmarku 21 listopada. Wówczas rozbłysną iluminacje oraz światełka na choince. Będzie go można odwiedzać do 21 grudnia. Po tej dacie czynne pozostanie wesołe miasteczko.