W Bydgoszczy czuć już święta! Na Starym Rynku ruszyła kolejna edycja jarmarku [zdjęcia]

2025-11-21, 19:31 Redakcja / Tatiana Adonis

Tak wygląda Bydgoski Jarmark Świąteczny. / Fot. Izabela Langner

Mieszkańcy mogli podziwiać pokaz cichych fajerwerków. A anioły na szczudłach rozdawały, przybyłym na inaugurację świątecznego sezonu, mikołajkowe czapki.

Na scenie zaprezentowała się też jarmarkowa maskotka - renifer Rudolf, a następnie rozbłysły pierwsze miejskie iluminacje oraz światełka na 14-metrowej choince. Jarmark otworzyli uroczyście prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska.



Atrakcje Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego czekają na odwiedzających na ulicy Mostowej, Starym Rynku i Placu Teatralnym. Jarmark można odwiedzać do 21 grudnia. Dłużej będzie czynne wesołe miasteczko.