Marszałek i dzieci wybrali choinkę, która wkrótce rozbłyśnie pod toruńskim urzędem [wideo, zdjęcia]

2025-11-27, 19:03 Redakcja

Marszałek Piotr Całbecki i dzieci ze szkół z gminy Unisław i Kijewo Królewskie wybrali choinkę, która już w pierwszych dniach grudnia stanie przed Urzędem Marszałkowskim /fot. Andrzej Goiński

W prawdziwie zimowej scenerii, w lesie w Raciniewie (powiat chełmiński) marszałek Piotr Całbecki i dzieci ze szkół z gminy Unisław i Kijewo Królewskie wybrali choinkę, która już w pierwszych dniach grudnia stanie przed Urzędem Marszałkowskim.

- Co roku przyjeżdżamy do Raciniewa szukać tej wyjątkowej jedynej w swoim rodzaju najpiękniejszej choinki w województwie. Dzieci nigdy się nie mylą i jestem przekonany, że wybrana przez nie choinka, która stanie przed Urzędem Marszałkowskim, tak jak w poprzednich latach będzie podziwiana nie tylko w naszym województwie. Cieszę się, że bożonarodzeniowe drzewko mieszkańcom naszego województwa da radość z przeżywania świąt w gronie bliskich – powiedział marszałek Piotr Całbecki.



Wyboru choinki z marszałkiem Piotrem Całbeckim dokonali uczniowie z Zespołu Szkół w Unisławiu, Szkoły Podstawowej w Grzybnie, Szkoły Podstawowej w Kokocku, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brukach Unisławskich i Szkoły Podstawowej im. Jana Slaskiego w Trzebczu Szlacheckim (powiat chełmiński). Gospodarz województwa otrzymał od dzieci życzenia świąteczne i prace plastyczne.



