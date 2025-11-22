Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy otwarty! Zaczęło się od parady i rozświetlenia choinki [zdjęcia]

2025-11-22, 18:30 Robert Duliński/Redakcja

Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy/fot. Robert Duliński

Jak co roku, jarmark zmieni oblicze starego rynku. Poza bajkowym wystrojem znajdzie się tam wiele stoisk z typowo świątecznym asortymentem.

Będą domowe wypieki, wędliny, smakowite trunki oraz wiele atrakcji przygotowanych na tę okazję. Jedną z nich jest specjalnie miejsce, gdzie najmłodsi będą mogli wysłać swój list do Św. Mikołaja.



- Mamy w tym roku 100 stoisk: jedzenie i wyroby rękodzielnicze - mówi Nikola Wójcik - Klaman z Fundacji Razem dla Torunia. - Wystąpią artyści z Torunia i zamiejscowi. Program artystyczny będzie w tym roku urozmaicony. Przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Mamy wszelkiego rodzaju karuzele, mamy koło widokowe, minigolfa w stylu Winter Wonderland. Serdecznie zapraszamy!



- Przyjechałem z Gdyni. Bardzo mi się tu podoba. Fajny klimacik...

- Dla mieszkańców może pewnie może to być uciążliwe, ale dla nas, turystów, to idealna rozrywka...

- Fajnie że dzieci mają coś ciekawego dla siebie, co je mobilizuje do aktywności. My, na przykład, przyjechaliśmy specjalnie do skrzynki Świętego Mikołaja z listem. Synek najpierw rysował, pisał było trochę zajęcia, a teraz przyjechaliśmy wrzucić list, prawda, Oluś?

- Chciałbym tylko cztery rzecz - mówi Oluś. - Termos, dwa zestawy Lego i jeszcze aparat fotograficzny...



Toruński jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 21 grudnia