Politechnika Bydgoska otwiera swój świąteczny jarmark. Zabawa, muzyka i smakołyki

2025-12-12, 09:45  Agata Raczek/Redakcja
Wszystko gotowe na świąteczny jarmark Politechniki Bydgoskiej/fot. Agata Raczek

Ponad 30 stoisk z rękodziełem, prezentami i lokalnymi potrawami proponuje bydgoszczanom Politechnika Bydgoska. Uczelnia zaprasza na trzydniowy jarmark świąteczny. Zaczyna się w piątek.

- Ten jarmark będzie wyjątkowy, bo jubileuszowy - zapowiada prof. PBŚ Szymon Różański, rzecznik Politechniki Bydgoskiej. - Oprócz tych atrakcji, które mamy co roku, zaplanowaliśmy niespodzianki: jeszcze większe miasteczko dla najmłodszych odwiedzających z chyba największą atrakcją jarmarku - ciuchcią świętego Mikołaja, którą dość często prowadzi sam pan rektor, więc warto przyjść i przejechać się tym pociągiem. Na naszej scenie od piątku do niedzieli będą występować przedszkolacy, dzieciaki z MDK - u, chór akademicki i soliści. W niedzielę zaś zaplanowane są, jak co roku, pokazy kulinarne. W tym roku szefowa kuchni pani Agata Jędraszczak zaprezentuje potrawy świąteczne, ale myślę, że w nowej odsłonie. Przewidziana jest też degustacja.

Oficjalne otwarcie jarmarku w piątek, o godzinie 15:00. Potrwa do niedzieli (do godz. 18:00).

Program godzinowy:

12 grudnia (piątek) – 15:00–20:00
15:00 – oficjalne otwarcie Jarmarku
Występy artystyczne m.in. Przedszkola BAJKA, „U Krecika Szybownika”, zespołu SPLĄT i
Studia wokalnego MDK5.

13 grudnia (sobota) – 12:00–20:00
Występy dzieci i młodzieży, świątecznych solistów oraz Chóru Akademickiego PBŚ (18:00–
19:00) z niespodzianką dla publiczności.

14 grudnia (niedziela) – 12:00–18:00
Świąteczne pokazy kulinarne Agaty Jędraszczak:
13:00 – krem buraczkowy
14:00 – zupa grzybowa
15:00 – sałatka śledziowa
16:00 – napój korzenny
17:00 – kutia pełna bakalii

Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz
