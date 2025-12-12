Politechnika Bydgoska otwiera swój świąteczny jarmark. Zabawa, muzyka i smakołyki

2025-12-12, 09:45 Agata Raczek/Redakcja

Wszystko gotowe na świąteczny jarmark Politechniki Bydgoskiej/fot. Agata Raczek

Ponad 30 stoisk z rękodziełem, prezentami i lokalnymi potrawami proponuje bydgoszczanom Politechnika Bydgoska. Uczelnia zaprasza na trzydniowy jarmark świąteczny. Zaczyna się w piątek.

- Ten jarmark będzie wyjątkowy, bo jubileuszowy - zapowiada prof. PBŚ Szymon Różański, rzecznik Politechniki Bydgoskiej. - Oprócz tych atrakcji, które mamy co roku, zaplanowaliśmy niespodzianki: jeszcze większe miasteczko dla najmłodszych odwiedzających z chyba największą atrakcją jarmarku - ciuchcią świętego Mikołaja, którą dość często prowadzi sam pan rektor, więc warto przyjść i przejechać się tym pociągiem. Na naszej scenie od piątku do niedzieli będą występować przedszkolacy, dzieciaki z MDK - u, chór akademicki i soliści. W niedzielę zaś zaplanowane są, jak co roku, pokazy kulinarne. W tym roku szefowa kuchni pani Agata Jędraszczak zaprezentuje potrawy świąteczne, ale myślę, że w nowej odsłonie. Przewidziana jest też degustacja.



Oficjalne otwarcie jarmarku w piątek, o godzinie 15:00. Potrwa do niedzieli (do godz. 18:00).



Program godzinowy:



12 grudnia (piątek) – 15:00–20:00

15:00 – oficjalne otwarcie Jarmarku

Występy artystyczne m.in. Przedszkola BAJKA, „U Krecika Szybownika”, zespołu SPLĄT i

Studia wokalnego MDK5.



13 grudnia (sobota) – 12:00–20:00

Występy dzieci i młodzieży, świątecznych solistów oraz Chóru Akademickiego PBŚ (18:00–

19:00) z niespodzianką dla publiczności.



14 grudnia (niedziela) – 12:00–18:00

Świąteczne pokazy kulinarne Agaty Jędraszczak:

13:00 – krem buraczkowy

14:00 – zupa grzybowa

15:00 – sałatka śledziowa

16:00 – napój korzenny

17:00 – kutia pełna bakalii

