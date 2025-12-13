Wesołe miasteczko, ciuchcia św. Mikołaja i lokalne przysmaki. Jarmark Politechniki Bydgoskiej [zdjęcia i wideo]

2025-12-13, 11:00 Tatiana Adonis/Redakcja

Akademicki Jarmark Bożonarodzeniowy Politechniki Bydgoskiej/fot. Tatiana Adonis

Po raz piąty Politechnika Bydgoska zorganizowała Jarmark Bożonarodzeniowy. Przy ul. Kaliskiego w bydgoskim Fordonie pojawiły się również rękodzieła, a także możliwe do zakupu choinki.

Co znajdziemy na stoiskach? Świeczki sojowe, idealne na prezent oraz ręcznie robiona biżuteria z żywicy jubilerskiej i prawdziwych suszonych kwiatów. Poza tym, możemy skosztować schabu po myśliwsku w przyprawach, pasztetu wędzonego w naturalnym jelicie czy też pierogi z gęsiny, z makiem oraz tradycyjne z kapustą i grzybami.



Na Akademickim Jarmarku Bożonarodzeniowym nie brakuje atrakcji. Obecne są maskotki Politechniki Bydgoskiej, które symbolizują patronów uczelni - Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Po kampusie przejeżdża także ciuchcia świętego Mikołaja. Ponadto, odbędzie się koncert kolęd oraz grana będzie muzyka na żywo. Dziś (13 grudnia) jarmark będzie otwarty w godzinach 12:00 - 20:00. Wydarzenie potrwa do niedzieli (14 grudnia). Wówczas na kampus będzie można przyjść między 12:00 a 18:00.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.