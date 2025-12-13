Ponad 30 Mikołajów przyjechało na rowerach do Domu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy [zdjęcia i wideo]

2025-12-13, 21:25 Monika Siwak/Redakcja

Ponad 30 Mikołajów przyjechało na rowerach do Domu Pomocy Społecznej „Promień życia” w Bydgoszczy/fot. Aleksandra Stejuk

Bydgoski Dom Pomocy Społecznej „Promień życia” gościł w sobotę (13 grudnia) ponad trzydziestu Mikołajów. To czwarty raz, kiedy do placówki przyjeżdża świąteczna kolumna z Klubu Turystyki Rowerowej PTTK Gryf.

Na rowerach przywieźli prezenty, muzykę i pozytywną energię. Wszystko po to, by rozpromienić twarze podopiecznych placówki.



Przedstawiciele bydgoskiego Domu Pomocy podkreślają, że tego dnia nikt z mieszkańców nie czuje się samotny. Bowiem dziesiątki czerwonych strojów, migoczących lampek i rowerów ozdobionych bożonarodzeniowymi dekoracjami tworzą widowisko zatrzymujące przechodniów. Był czas na wspólną kawę, kolędowanie i wręczanie podarunków.



Prezentujemy zdjęcia z tej wizyty. Warto też obejrzeć wideo, na którym widać przejazd ponad trzydziestu Mikołajów, przywożących dobrą energię i wyjątkowe podarunki.