W tym miejscu liczy się każdy uśmiech. Świąteczne spotkanie w Szpitalu Dziecięcym [zdjęcia]

2025-12-12, 07:00  Natasza Trzebuchowska/Redakcja
Za nami finał akcji „Anioły do mnie wysyłaj". W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy mali pacjenci oglądali świąteczne występy i spotkali się ze świętym Mikołajem/fot. Natasza Trzebuchowska

Za nami finał akcji „Anioły do mnie wysyłaj". W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy mali pacjenci oglądali świąteczne występy i spotkali się ze świętym Mikołajem/fot. Natasza Trzebuchowska

„Anioły w ludzkiej postaci" od 26 lat obdarowują hospitalizowane dzieci pozytywną energią i uśmiechem. Za nami finał akcji „Anioły do mnie wysyłaj". W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy mali pacjenci oglądali świąteczne występy i spotkali się ze świętym Mikołajem.

W czwartek (11 grudnia) wychowankowie z Bursy nr 1 oraz nr 2, uczniowie SP nr 47 i Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży przewlekle chorej i niepełnosprawnej z ZS nr 33 z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności aktorskie, muzyczne, taneczne. Było wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary i skrzypiec.

Na koniec spotkania zjawił się wyczekiwany gość – św. Mikołaj, którego mali pacjenci przywitali okrzykiem radości. Mikołaj rozdał słodkie upominki oraz prezenty dla najmłodszych. Przebrani za duże maskotki i aniołki wolontariusze ruszyli na oddziały, by uszczęśliwić inne dzieci, które w tym czasie nie mogły być obecne na sali. W szpitalu było w tym czasie dwustu pacjentów. Do każdego z nich dotarł Mikołaj i wolontariusze.

Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz
Za nami finał akcji „Anioły do mnie wysyłaj". W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy mali pacjenci oglądali świąteczne występy i spotkali się ze świętym Mikołajem/fot. Natasza Trzebuchowska Za nami finał akcji „Anioły do mnie wysyłaj". W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy mali pacjenci oglądali świąteczne występy i spotkali się ze świętym Mikołajem/fot. Natasza Trzebuchowska Za nami finał akcji „Anioły do mnie wysyłaj". W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy mali pacjenci oglądali świąteczne występy i spotkali się ze świętym Mikołajem/fot. Natasza Trzebuchowska Za nami finał akcji „Anioły do mnie wysyłaj". W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy mali pacjenci oglądali świąteczne występy i spotkali się ze świętym Mikołajem/fot. Natasza Trzebuchowska Za nami finał akcji „Anioły do mnie wysyłaj". W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy mali pacjenci oglądali świąteczne występy i spotkali się ze świętym Mikołajem/fot. Natasza Trzebuchowska Za nami finał akcji „Anioły do mnie wysyłaj". W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy mali pacjenci oglądali świąteczne występy i spotkali się ze świętym Mikołajem/fot. Natasza Trzebuchowska Za nami finał akcji „Anioły do mnie wysyłaj". W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy mali pacjenci oglądali świąteczne występy i spotkali się ze świętym Mikołajem/fot. Natasza Trzebuchowska

Region

Już ustawiamy się w kolejki po karpie na wigilijne stoły. Z rybą, wiadomo, nie jest łatwo

Już ustawiamy się w kolejki po karpie na wigilijne stoły. „Z rybą, wiadomo, nie jest łatwo”

2025-12-12, 12:30
Marszałek odpowiada na list otwarty prezydenta Bydgoszczy. Nie ma krzty prawdy

Marszałek odpowiada na list otwarty prezydenta Bydgoszczy. „Nie ma krzty prawdy"

2025-12-12, 11:58
Rolniczy protest w Gostycynie. Na miejscu jest wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK [relacja, wideo, zdjęcia]

Rolniczy protest w Gostycynie. Na miejscu jest wóz transmisyjny Polskiego Radia PiK [relacja, wideo, zdjęcia]

2025-12-12, 11:12
Politechnika Bydgoska otwiera swój świąteczny jarmark. Zabawa, muzyka i smakołyki

Politechnika Bydgoska otwiera swój świąteczny jarmark. Zabawa, muzyka i smakołyki

2025-12-12, 09:45
Laptopy i tablety dla uczniów z Pomorza i Kujaw. Pierwsze rozdanie w Pruszczu

Laptopy i tablety dla uczniów z Pomorza i Kujaw. Pierwsze rozdanie w Pruszczu

2025-12-12, 09:30
Unisław chce być miastem Kolejna próba wskoczenia na wyższy samorządowy poziom [Rozmowa Dnia]

Unisław chce być miastem! Kolejna próba wskoczenia na wyższy samorządowy poziom [„Rozmowa Dnia"]

2025-12-12, 09:04
I Kujawsko-Pomorskie Forum Ekohydrologii, czyli jednoczenie sił w łapaniu wody

I Kujawsko-Pomorskie Forum Ekohydrologii, czyli jednoczenie sił w „łapaniu" wody

2025-12-12, 07:55
Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na Grunwaldzkiej. Sprawca lubił prędkość

Akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego wypadku na Grunwaldzkiej. Sprawca „lubił" prędkość

2025-12-11, 21:00
Niepełnosprawni na etacie. Pierwszy Zakład Aktywności Zawodowej w Toruniu [zdjęcia]

Niepełnosprawni na etacie. Pierwszy Zakład Aktywności Zawodowej w Toruniu [zdjęcia]

2025-12-11, 20:12

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę