W tym miejscu liczy się każdy uśmiech. Świąteczne spotkanie w Szpitalu Dziecięcym [zdjęcia]

2025-12-12, 07:00 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

„Anioły w ludzkiej postaci" od 26 lat obdarowują hospitalizowane dzieci pozytywną energią i uśmiechem. Za nami finał akcji „Anioły do mnie wysyłaj". W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy mali pacjenci oglądali świąteczne występy i spotkali się ze świętym Mikołajem.

W czwartek (11 grudnia) wychowankowie z Bursy nr 1 oraz nr 2, uczniowie SP nr 47 i Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży przewlekle chorej i niepełnosprawnej z ZS nr 33 z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności aktorskie, muzyczne, taneczne. Było wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary i skrzypiec.



Na koniec spotkania zjawił się wyczekiwany gość – św. Mikołaj, którego mali pacjenci przywitali okrzykiem radości. Mikołaj rozdał słodkie upominki oraz prezenty dla najmłodszych. Przebrani za duże maskotki i aniołki wolontariusze ruszyli na oddziały, by uszczęśliwić inne dzieci, które w tym czasie nie mogły być obecne na sali. W szpitalu było w tym czasie dwustu pacjentów. Do każdego z nich dotarł Mikołaj i wolontariusze.



Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej.