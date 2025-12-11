Pierogi, barszcz, sałatka jarzynowa? Bez tych potraw Polacy nie wyobrażają sobie świąt! [SONDA]

Barszcz z uszkami - połowa uczestników sondy nie wyobraża sobie bez niego świątecznego stołu/fot. Pixabay

Blisko połowa respondentów nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez barszczu z uszkami, a niespełna 40 proc. bez pierogów - wynika z badania Barometr Providenta. W święta pierogi jedzą częściej kobiety niż mężczyźni. Kujawsko-pomorskie ma swoje smaki!

96 proc. ankietowanych podkreśliło, że w święta je wigilijne potrawy. Z badania wynika, że 45,7 proc. Polaków nie wyobraża sobie stołu bez barszczu z uszkami, a niespełna 40 proc. bez pierogów. Te dwie potrawy wybierają przede wszystkim najmłodsi respondenci (odpowiednio 52,8 i 55,5 proc.). Z kolei osoby powyżej 65. roku życia, częściej niż pozostali, nie wyobrażają sobie świątecznego stołu bez karpia (41,3 proc.).



Kobiety częściej niż mężczyźni jedzą pierogi (42,2 proc. wobec 36,1 proc.) i sałatkę jarzynową (22 proc. i 20 proc.). Panowie z kolei chętniej wybierają karpia (36,2 proc. wobec 30,8 proc.).



