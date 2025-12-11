Pierogi, barszcz, sałatka jarzynowa? Bez tych potraw Polacy nie wyobrażają sobie świąt! [SONDA]

Barszcz z uszkami - połowa uczestników sondy nie wyobraża sobie bez niego świątecznego stołu/fot. Pixabay
Blisko połowa respondentów nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez barszczu z uszkami, a niespełna 40 proc. bez pierogów - wynika z badania Barometr Providenta. W święta pierogi jedzą częściej kobiety niż mężczyźni. Kujawsko-pomorskie ma swoje smaki!
96 proc. ankietowanych podkreśliło, że w święta je wigilijne potrawy. Z badania wynika, że 45,7 proc. Polaków nie wyobraża sobie stołu bez barszczu z uszkami, a niespełna 40 proc. bez pierogów. Te dwie potrawy wybierają przede wszystkim najmłodsi respondenci (odpowiednio 52,8 i 55,5 proc.). Z kolei osoby powyżej 65. roku życia, częściej niż pozostali, nie wyobrażają sobie świątecznego stołu bez karpia (41,3 proc.).
Kobiety częściej niż mężczyźni jedzą pierogi (42,2 proc. wobec 36,1 proc.) i sałatkę jarzynową (22 proc. i 20 proc.). Panowie z kolei chętniej wybierają karpia (36,2 proc. wobec 30,8 proc.).
Pod względem regionów Polski pierogi są najpopularniejsze na Podkarpaciu (66,3 proc. wskazań) oraz w województwie świętokrzyskim (56,2 proc.). Z kolei mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego najczęściej wybierali sałatkę jarzynową (47,3 proc.). W Lubuskim najpopularniejszy jest barszcz z uszkami (71,8 proc.), a w łódzkim - zupa grzybowa (45,5 proc.).?
Respondenci zostali też zapytani, czy jako świąteczną zupę wolą barszcz czy grzybową. Zupa grzybowa najpopularniejsza jest w województwie świętokrzyskim, gdzie wskazała na nią prawie jedna trzecia respondentów, podczas gdy w województwach lubelskim i lubuskim wymieniało ją tylko nieco ponad 1 proc. badanych.
Z kolei barszcz najpopularniejszy jest na Dolnym Śląsku. „Co ciekawe, tylko ponad 27 proc. respondentów z Podlasia nie wyobraża sobie bez tej zupy świąt. Ten region jest za to prawdziwym królestwem kutii, mającej tam kilka razy więcej zwolenników niż w innych regionach. Podobnie jest z kluskami z makiem. Podczas gdy w województwie małopolskim nie wyobraża sobie bez nich świąt 8,5 proc. respondentów, to na przykład w opolskim nie wskazała na tę potrawę ani jedna osoba” - podkreślili autorzy badania. Bez makowca świąt nie wyobraża sobie co dziesiąty ankietowany, bez pierników 7,5 proc., a sernika 11,6 proc. badanych.
Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków w październiku 2025 r. Provident Polska jest częścią grupy finansowej International Personal Finance (IPF) notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. IPF działa w 9 krajach na całym świecie. W Polsce Provident działa od 1997 roku na rynku pozabankowych pożyczek gotówkowych.
