W bazie Szlachetnej Paczki ciągle są osoby czekające na wsparcie. Finał akcji już za tydzień

2025-12-06, 19:50 Monika Kaczyńska

Urzędnicy tradycyjnie dołączają do akcji „Szlachetna Paczka" / Fot. Archiwum / Monika Kaczyńska

- Potrzeby rodzin często nie są wcale ogromne - podkreśla Daria, wolontariuszka z Torunia.

- Są też paczki, które zmieszczą się w 500 zł. Kiedy podliczymy sobie ile zarabiamy w ciągu roku, to wtedy łatwiej jest uzmysłowić sobie jak niewielka to jest suma dla tych rodzin - mówi wolontariuszka Szlachetnej Paczki. - Każdy z nas na pewno chciałby otrzymać taką pomoc, gdyby jej potrzebował.



Finał akcji odbędzie się w najbliższy weekend (13-14.12). Darczyńcy dostarczą wtedy paczki do wyznaczonych magazynów, a następnie wolontariusze przekażą je rodzinom.