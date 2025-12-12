Szlachetna Paczka od Urzędu Marszałkowskiego już spakowana. Pomoc płynie od 14 lat

2025-12-12, 17:00  Monika Kaczyńska/Redakcja
Sprzęt AGD, hulajnoga, przybory szkolne - to część podarunków, jakie znalazły się w paczkach przygotowanych w ramach akcji Szlachetna Paczka przez Pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska

Sprzęt AGD, hulajnoga, przybory szkolne - to część podarunków, jakie znalazły się w prezentach przygotowanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w ramach akcji Szlachetna Paczka. W pakowaniu paczek pomagał marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Marek Wojtkowski.

- Jest to szlachetna paczka, ponieważ odpowiada na konkretne potrzeby, konkretnych ludzi. W naszym przypadku są to trzy rodziny, dwie samotne osoby oraz rodzina, gdzie matka samotnie wychowuje syna. Mąż i ojciec niedawno zmarł, więc jego bliscy są w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Są to rodziny z Torunia, Grudziądza i powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

- Pakowaliśmy akurat paczkę, która jest dla matki z synem i widać, że ten syn dostanie hulajnogę, że jest trochę przyborów szkolnych, są koce, jest sprzęt AGD. Jak widać, kupujemy też rzeczy cenniejsze, których rodzina potrzebuje - mówili marszałek Piotr Całbecki i rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Beata Krzemińska.

Urząd Marszałkowski przyłącza się do „Szlachetnej Paczki” od 14 lat. Na ten cel udało się zebrać w tym roku 12 tys. złotych. Pomoc otrzymają pani Karolina z synem, pani Anna i pani Aneta.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Toruń
Najczęściej czytane

