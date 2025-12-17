W Grudziądzu padł rekord! W tym roku udało się stworzyć ponad 4 tysiące Kartek Wielkiej Mocy

2025-12-17, 10:15 Marcin Doliński / Redakcja

Tak prezentują się przygotowane w Grudziądzu Karki Wielkiej Mocy. / Fot. Marcin Doliński

Jedna taka świąteczna kartka potrafi nie tylko sprawić radość i wzruszyć, ale także połączyć. Wszystkie, które powstały w grudziądzkim teatrze, trafią do szpitali i na Kresy Wschodnie do Polaków.

- To 4 tysiące dobrych dusz, magii i dobrych życzeń. Powędrowały głównie do szpitali onkologicznych w całej Polsce - mówi Marianna Gitner-Swistowska, organizatorka wydarzenia. - Odzew jest bardzo pozytywny. Ostatnio zadzwoniła do nas psycholog ze szpitala w Lublinie. Pełna emocji opowiadała jak bardzo te kartki są ważne dla pacjentów.



1.000 kartek powędrowało razem z darami żywnościowymi i środkami czystości na Kresy Wschodnie.



- To podtrzymanie więzi z Polakami. Ich odbiorcy często płaczą ze wzruszenia po ich przeczytaniu - mówi Marianna Gitner-Swistowska.



Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.