Chodził po Grudziądzu z 40-centymetrowym sekatorem do mięsa. Zatrzymali go strażnicy miejscy

2025-12-19, 15:27 Redakcja

Mężczyznę zatrzymano. W ręku miał 30-centymetrowy sekator do mięsa. / Materiały Straży Miejskiej w Grudziądzu

Mundurowych zaalarmowała kobieta, która kilka minut wcześniej zauważyła mężczyznę przemieszczającego się z niebezpiecznym narzędziem w stronę ul. Starej.

Strażnicy rozpoczęli poszukiwania. W tym czasie otrzymali kolejną informację od innego przechodnia, który pokazał im filmik w telefonie z nagraniem jak zachowuje się dany mężczyzna. Na nagraniu wyraźnie było widać, że jest dość agresywny. Informację przekazano również patrolowi zmotoryzowanemu, który był w pobliżu.



Ostatecznie strażnicy ujęli mężczyznę przy ulicy Kosynierów Gdyńskich i odebrali mu ostre narzędzie. Był to mający około 40 cm długości sekator do mięsa. Mężczyzna cały czas był agresywny i czuć było od niego zapach alkoholu. Wezwana na miejsce policja, zatrzymała mężczyznę celem wyjaśnienia sprawy.