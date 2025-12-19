Chodził po Grudziądzu z 40-centymetrowym sekatorem do mięsa. Zatrzymali go strażnicy miejscy

2025-12-19, 15:27  Redakcja
Mężczyznę zatrzymano. W ręku miał 30-centymetrowy sekator do mięsa. / Materiały Straży Miejskiej w Grudziądzu

Mężczyznę zatrzymano. W ręku miał 30-centymetrowy sekator do mięsa. / Materiały Straży Miejskiej w Grudziądzu

Mundurowych zaalarmowała kobieta, która kilka minut wcześniej zauważyła mężczyznę przemieszczającego się z niebezpiecznym narzędziem w stronę ul. Starej.

Strażnicy rozpoczęli poszukiwania. W tym czasie otrzymali kolejną informację od innego przechodnia, który pokazał im filmik w telefonie z nagraniem jak zachowuje się dany mężczyzna. Na nagraniu wyraźnie było widać, że jest dość agresywny. Informację przekazano również patrolowi zmotoryzowanemu, który był w pobliżu.

Ostatecznie strażnicy ujęli mężczyznę przy ulicy Kosynierów Gdyńskich i odebrali mu ostre narzędzie. Był to mający około 40 cm długości sekator do mięsa. Mężczyzna cały czas był agresywny i czuć było od niego zapach alkoholu. Wezwana na miejsce policja, zatrzymała mężczyznę celem wyjaśnienia sprawy.

Grudziądz

Region

Kilka toruńskich szkół zmieni swoją lokalizację. VI Liceum Ogólnokształcące zostanie zamknięte

Kilka toruńskich szkół zmieni swoją lokalizację. VI Liceum Ogólnokształcące zostanie zamknięte

2025-12-19, 14:06
Prawie 1000 kilogramów śniętych ryb znalazł wędkarz w korycie Starej Brdy pod Koronowem

Prawie 1000 kilogramów śniętych ryb znalazł wędkarz w korycie Starej Brdy pod Koronowem

2025-12-19, 13:22
Pożar domu w powiecie włocławskim. Przewody linii energetycznej spady na budynek

Pożar domu w powiecie włocławskim. Przewody linii energetycznej spady na budynek

2025-12-19, 12:38
Jak ratować życie Dowiedzieli się uczestnicy szkolenia pt. Pomocna Dłoń. Pierwsza Pomoc w Kryzysie

Jak ratować życie? Dowiedzieli się uczestnicy szkolenia pt. „Pomocna Dłoń. Pierwsza Pomoc w Kryzysie”

2025-12-19, 12:32
Nie żyje 70-letni kierowca. Tragiczny wypadek dwóch samochodów w powiecie włocławskim

Nie żyje 70-letni kierowca. Tragiczny wypadek dwóch samochodów w powiecie włocławskim

2025-12-19, 11:59
Kolizja na drodze ekspresowej S5 w Pawłówku z udziałem dwóch ciężarówek

Kolizja na drodze ekspresowej S5 w Pawłówku z udziałem dwóch ciężarówek

2025-12-19, 11:03
Dachowanie samochodu oraz pożar pojazdu. Od rana wiele zdarzeń drogowych w regionie

Dachowanie samochodu oraz pożar pojazdu. Od rana wiele zdarzeń drogowych w regionie

2025-12-19, 10:50
Meteorolodzy ujawniają: Taka pogoda ma być w święta. Czy jest szansa na śnieg

Meteorolodzy ujawniają: Taka pogoda ma być w święta. Czy jest szansa na śnieg?

2025-12-19, 09:29
Magdalena Redo: 48 proc. mieszkańców regionu ma długi. Jesteśmy w krajowej czołówce [Rozmowa Dnia]

Magdalena Redo: 48 proc. mieszkańców regionu ma długi. Jesteśmy w krajowej czołówce [Rozmowa Dnia]

2025-12-19, 08:56

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę