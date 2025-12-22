Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego powstanie w budynkach po byłej straży pożarnej w Grudziądzu

2025-12-22, 17:39  Marcin Doliński/Redakcja
W Grudziądzu powstanie Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego/fot. Wikipedia

W Grudziądzu powstanie Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego/fot. Wikipedia

Powstanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego budynkach po byłej straży pożarnej w Grudziądzu pozwoli ulokować kilka instytucji w jednym miejscu, mianowicie w centrum miasta.

- To lepsze zarządzanie i lepsze warunki lokalowe - mówi Karol Piernicki, rzecznik grudziądzkiego ratusza.

A które konkretne instytucje znajdą się w budynkach po byłej straży pożarnej? - Będą to wydziały Urzędu Miejskiego, a więc Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a także straż miejska wraz z centrum monitoringu. Dodatkowo w tej lokalizacji znajdować się będzie Inspekcja Transportu Drogowego - powiedział Karol Piernicki.

Pierwszy z wydziałów ma się tam wprowadzić do marca przyszłego roku. Przypomnijmy, że do stycznia tego roku budynki przy ulicy Piłsudskiego od 95 lat zajmowali strażacy, którzy przeprowadzili się do nowej siedziby na ulicy Witosa.

Mówi Karol Piernicki, rzecznik grudziądzkiego ratusza

