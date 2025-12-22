Coraz mniej zalegających aut w Grudziądzu. To efekt prac specjalnej grupy zadaniowej

2025-12-22, 07:48  Marcin Doliński / Redakcja
W Grudziądzu od lipca tego roku udało się usunąć z ulic miasta 54 zalegające pojazdy. / Fot. Marcin Doliński

W Grudziądzu od lipca tego roku udało się usunąć z ulic miasta 54 zalegające pojazdy. / Fot. Marcin Doliński

Zespół do spraw wraków podsumował swoją pracę. W tym roku z ulic udało się już usunąć kilkadziesiąt starych aut.

- Zadaniem zespołu było wypracowanie procedur, które znalazły swoje miejsca na podstronie Straży Miejskiej, dedykowanej temu projektowi - mówi Tomasz Smolarek, wiceprezydent Grudziądza. - Każdy mieszkaniec może tam znaleźć informacje o tym, co zrobić, gdy denerwuje go porzucony wrak pod jego domem lub w innym miejscu. Można tam wypełnić kartę zgłoszenia, która powiadomi Straż Miejską. Porzucone wraki to zmora nie tylko Grudziądza.

Od lipca do 19 grudnia z przestrzeni miejskiej Grudziądza zniknęły 54 auta. 15 z nich zostało odholowanych, a 39 pozostałych usunięto po rozmowach z ich właścicielami.

- Takie interwencje podejmujemy nie tylko po zgłoszeniach od mieszkańców. Strażnicy sami identyfikują miejsca, gdzie takie pojazdy zostały pozostawione - mówi Tomasz Lubiejewski, komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu. - W pierwszej kolejności staramy się zawsze ustalić właściciela pojazdu. Ważny jest też charakter miejsca, w którym został pozostawiony. Holowanie pojazdów może odbywać się tylko z drogi publicznej lub zewnętrznej, czyli strefy zamieszkania i strefy ruchu.

Relacja Marcin Dolińskiego

Grudziądz

Region

Podpalił sześć samochodów w Bydgoszczy. 34-latek chce dobrowolnie poddać się karze

Podpalił sześć samochodów w Bydgoszczy. 34-latek chce dobrowolnie poddać się karze

2025-12-22, 11:38
Bydgoski Jarmark Świąteczny zakończony. Nie wszystkie atrakcje zamykają się na dobre

Bydgoski Jarmark Świąteczny zakończony. Nie wszystkie atrakcje zamykają się na dobre

2025-12-22, 10:34
Polska jednym z najczęściej atakowanych krajów na świecie. Paweł Olszewski: Będzie jeszcze gorzej [Rozmowa Dnia]

Polska jednym z najczęściej atakowanych krajów na świecie. Paweł Olszewski: Będzie jeszcze gorzej [Rozmowa Dnia]

2025-12-22, 08:59
Samochód osobowy spadł z wiaduktu na tory niedaleko Świecia. Uderzył w niego przejeżdżający pociąg

Samochód osobowy spadł z wiaduktu na tory niedaleko Świecia. Uderzył w niego przejeżdżający pociąg

2025-12-22, 06:37
Jedna osoba zginęła w karambolu na autostradzie A1 niedaleko Torunia [AKTUALIZACJA]

Jedna osoba zginęła w karambolu na autostradzie A1 niedaleko Torunia [AKTUALIZACJA]

2025-12-22, 06:20
Kramy już zamknięte, ale zimowe miasteczko zostaje. Życzenia dla bydgoszczan na finał jarmarku [wideo, zdjęcia]

Kramy już zamknięte, ale zimowe miasteczko zostaje. Życzenia dla bydgoszczan na finał jarmarku [wideo, zdjęcia]

2025-12-21, 21:00
Cztery imprezy biegowe, startują dorośli i dzieci. City Trail w bydgoskim Myślęcinku [zdjęcia]

Cztery imprezy biegowe, startują dorośli i dzieci. City Trail w bydgoskim Myślęcinku [zdjęcia]

2025-12-21, 19:46
Wypatrzyli pliszkę górską i tracza długodziobego. Całą grupą wybrali się na spacer ornitologiczny [zdjęcia]

Wypatrzyli pliszkę górską i tracza długodziobego. Całą grupą wybrali się na spacer ornitologiczny [zdjęcia]

2025-12-21, 16:58
Śledztwo po pożarze w Sępólnie Krajeńskim. Zginął w nim 60-letni mężczyzna

Śledztwo po pożarze w Sępólnie Krajeńskim. Zginął w nim 60-letni mężczyzna

2025-12-21, 12:33

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę