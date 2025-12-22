Coraz mniej zalegających aut w Grudziądzu. To efekt prac specjalnej grupy zadaniowej

2025-12-22, 07:48 Marcin Doliński / Redakcja

W Grudziądzu od lipca tego roku udało się usunąć z ulic miasta 54 zalegające pojazdy. / Fot. Marcin Doliński

Zespół do spraw wraków podsumował swoją pracę. W tym roku z ulic udało się już usunąć kilkadziesiąt starych aut.

- Zadaniem zespołu było wypracowanie procedur, które znalazły swoje miejsca na podstronie Straży Miejskiej, dedykowanej temu projektowi - mówi Tomasz Smolarek, wiceprezydent Grudziądza. - Każdy mieszkaniec może tam znaleźć informacje o tym, co zrobić, gdy denerwuje go porzucony wrak pod jego domem lub w innym miejscu. Można tam wypełnić kartę zgłoszenia, która powiadomi Straż Miejską. Porzucone wraki to zmora nie tylko Grudziądza.



Od lipca do 19 grudnia z przestrzeni miejskiej Grudziądza zniknęły 54 auta. 15 z nich zostało odholowanych, a 39 pozostałych usunięto po rozmowach z ich właścicielami.



- Takie interwencje podejmujemy nie tylko po zgłoszeniach od mieszkańców. Strażnicy sami identyfikują miejsca, gdzie takie pojazdy zostały pozostawione - mówi Tomasz Lubiejewski, komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu. - W pierwszej kolejności staramy się zawsze ustalić właściciela pojazdu. Ważny jest też charakter miejsca, w którym został pozostawiony. Holowanie pojazdów może odbywać się tylko z drogi publicznej lub zewnętrznej, czyli strefy zamieszkania i strefy ruchu.