Były wykłady, ćwiczenia i zajęcia sportowe. Tak seniorzy z Grudziądza spędzali swój czas

2025-12-20, 07:58 Marcin Doliński / Redakcja

Zakończenie zajęć Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy w Grudziądzu. / Fot. Marcin Doliński

Aż 361 osób odebrało w piątek (19.12.) dyplomy ukończenia Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy.

- Żałujemy, że to już koniec. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Dużo się dowiedzieliśmy i jeszcze wciągnęliśmy znajomych - mówią uczestniczki MCW w Grudziądzu. - Najlepsze było to, że wyszłam z domu do ludzi. Były ćwiczenia i nawet siłownia.



Kolejny semestr rozpocznie się w marcu przyszłego roku. Zapisy na studnia dla seniorów ruszą w styczniu.



Więcej szczegółów do posłuchania w relacji Marcin Dolińskiego.