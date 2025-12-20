Były wykłady, ćwiczenia i zajęcia sportowe. Tak seniorzy z Grudziądza spędzali swój czas
Aż 361 osób odebrało w piątek (19.12.) dyplomy ukończenia Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy.
- Żałujemy, że to już koniec. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Dużo się dowiedzieliśmy i jeszcze wciągnęliśmy znajomych - mówią uczestniczki MCW w Grudziądzu. - Najlepsze było to, że wyszłam z domu do ludzi. Były ćwiczenia i nawet siłownia.
Kolejny semestr rozpocznie się w marcu przyszłego roku. Zapisy na studnia dla seniorów ruszą w styczniu.
Więcej szczegółów do posłuchania w relacji Marcin Dolińskiego.