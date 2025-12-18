Pomoc od bydgoskiego NATO jak gwiazdka z nieba! Ukraińcy dostali świąteczne paczki

2025-12-18, 20:00 Monika Siwak/Redakcja

Tym razem do wsparcia starszych, chorych i opiekujących się dziećmi przybyszów zza wschodniej granicy przyłączyli się żołnierze i pracownicy bydgoskiej jednostki NATO/fot. Monika Siwak

Przedświąteczne paczki dostało kilkudziesięciu Ukraińców, którzy korzystają z punktu pomocy uchodźcom działającego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tym razem do wsparcia starszych, chorych i opiekujących się dziećmi przybyszów zza wschodniej granicy przyłączyli się żołnierze i pracownicy bydgoskiej jednostki NATO.

- W tym roku nasi podopieczni dostaną większe paczki żywnościowe, także z chemią, zabawki, ubrania, słodycze - mówi Kosma Kołodziej, wiceprezes Fundacji Diversity.PL, oddolnego ruchu społecznego „Bydgoszcz pomaga Ukrainie". - Niestety, coraz mniej osób nam pomaga i tu nagle gwiazdka z nieba: dzwoni pani z NATO i proponuje wsparcie naszego punktu. Powiedzieli, że przywiozą niedużo rzeczy, tymczasem przyjechali busem, w którym było pełno rzeczy.



- Mamy w naszym centrum ludzi z Ukrainy, z którymi pracujemy na co dzień - mówi Piotr Wojtas z Centrum Szkolenia Analiz i Edukacji NATO w Bydgoszcz. - Nie trzeba było dużo wysiłku, żeby ta bardzo pozytywna energia, którą mamy na co dzień u siebie w pracy, została skanalizowana właśnie w taki konkretny sposób. Zebraliśmy kilkadziesiąt kilogramów rzeczy potrzebnych do funkcjonowania na co dzień. Mamy też telewizor.



Społecznicy za pośrednictwem punktu pomogli dotąd 4,5 tysiąca osobom. Punkt mieści się na UKW przy Chodkiewicza 30 w budynku E w pomieszczeniu 016 B.