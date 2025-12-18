Pomoc od bydgoskiego NATO jak gwiazdka z nieba! Ukraińcy dostali świąteczne paczki

2025-12-18, 20:00  Monika Siwak/Redakcja
Tym razem do wsparcia starszych, chorych i opiekujących się dziećmi przybyszów zza wschodniej granicy przyłączyli się żołnierze i pracownicy bydgoskiej jednostki NATO/fot. Monika Siwak

Tym razem do wsparcia starszych, chorych i opiekujących się dziećmi przybyszów zza wschodniej granicy przyłączyli się żołnierze i pracownicy bydgoskiej jednostki NATO/fot. Monika Siwak

Przedświąteczne paczki dostało kilkudziesięciu Ukraińców, którzy korzystają z punktu pomocy uchodźcom działającego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tym razem do wsparcia starszych, chorych i opiekujących się dziećmi przybyszów zza wschodniej granicy przyłączyli się żołnierze i pracownicy bydgoskiej jednostki NATO.

- W tym roku nasi podopieczni dostaną większe paczki żywnościowe, także z chemią, zabawki, ubrania, słodycze - mówi Kosma Kołodziej, wiceprezes Fundacji Diversity.PL, oddolnego ruchu społecznego „Bydgoszcz pomaga Ukrainie". - Niestety, coraz mniej osób nam pomaga i tu nagle gwiazdka z nieba: dzwoni pani z NATO i proponuje wsparcie naszego punktu. Powiedzieli, że przywiozą niedużo rzeczy, tymczasem przyjechali busem, w którym było pełno rzeczy.

- Mamy w naszym centrum ludzi z Ukrainy, z którymi pracujemy na co dzień - mówi Piotr Wojtas z Centrum Szkolenia Analiz i Edukacji NATO w Bydgoszcz. - Nie trzeba było dużo wysiłku, żeby ta bardzo pozytywna energia, którą mamy na co dzień u siebie w pracy, została skanalizowana właśnie w taki konkretny sposób. Zebraliśmy kilkadziesiąt kilogramów rzeczy potrzebnych do funkcjonowania na co dzień. Mamy też telewizor.

Społecznicy za pośrednictwem punktu pomogli dotąd 4,5 tysiąca osobom. Punkt mieści się na UKW przy Chodkiewicza 30 w budynku E w pomieszczeniu 016 B.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
Tym razem do wsparcia starszych, chorych i opiekujących się dziećmi przybyszów zza wschodniej granicy przyłączyli się żołnierze i pracownicy bydgoskiej jednostki NATO/fot. Monika Siwak

Region

Ta pomoc ma moc Aż 1200 osób zasiadło do miejskiej wigilii w Bydgoszczy [zdjęcia]

Ta pomoc ma moc! Aż 1200 osób zasiadło do miejskiej wigilii w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-12-18, 21:00
Kradzieże, śmieci i kłusownictwo. Leśnicy z regionu odnotowali w grudniu najwięcej wykroczeń

Kradzieże, śmieci i kłusownictwo. Leśnicy z regionu odnotowali w grudniu najwięcej wykroczeń

2025-12-18, 20:30
Sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do powiatu inowrocławskiego

Sprzęt o wartości ponad miliona złotych trafił do powiatu inowrocławskiego

2025-12-18, 19:12
Trzy salony gier, a w nich 13 maszyn. Akcja KAS przeciwko nielegalnemu hazardowi [wideo, zdjęcia]

Trzy salony gier, a w nich 13 maszyn. Akcja KAS przeciwko nielegalnemu hazardowi [wideo, zdjęcia]

2025-12-18, 18:00
Województwo dostało żaglowiec od państwa Karkosików. Rusza Kujawsko-Pomorska Szkoła pod Żaglami

Województwo dostało żaglowiec od państwa Karkosików. Rusza Kujawsko-Pomorska „Szkoła pod Żaglami”

2025-12-18, 17:23
Lekarz z Bydgoszczy oskarżony o udział w grupie handlującej receptami na środki psychoaktywne

Lekarz z Bydgoszczy oskarżony o udział w grupie handlującej receptami na środki psychoaktywne

2025-12-18, 16:20
Prof. Andrzej Zybertowicz musi przeprosić za słowa o Okrągłym Stole. Jest prawomocny wyrok sądu

Prof. Andrzej Zybertowicz musi przeprosić za słowa o Okrągłym Stole. Jest prawomocny wyrok sądu

2025-12-18, 15:21
Znęcali się nad 33-latkiem w stodole. Grozili mu pozbawieniem zdrowia i życia

Znęcali się nad 33-latkiem w stodole. Grozili mu pozbawieniem zdrowia i życia

2025-12-18, 14:40
Ławki dla seniorów oraz wodne koncerty. Wyniki głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim 2025

Ławki dla seniorów oraz wodne koncerty. Wyniki głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim 2025

2025-12-18, 13:30

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę