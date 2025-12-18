Ta pomoc ma moc! Aż 1200 osób zasiadło do miejskiej wigilii w Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-12-18, 21:00  Agata Raczek/Redakcja
W bydgoskiej Hali Łuczniczka odbyła się doroczna miejska wigilia dla samotnych i potrzebujących/fot. Agata Raczek

W bydgoskiej Hali Łuczniczka odbyła się doroczna wigilia dla samotnych i potrzebujących wsparcia. Był świąteczny poczęstunek, upominki, kolędy i możliwość podzielenia się opłatkiem.

- Ta specjalna restauracja, która została otwarta na jeden dzień, ma przygotowanych 1200 miejsc i dla tylu gości różnorakie potrawy, począwszy od ryb, sałatek, deserów, ciepłego barszczu - mówi ks. Wojciech Przybyła, dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej.

- Stół to jedno, gdy wszyscy mogą coś zjeść, ale ważniejsze jest ciepło ludzkich serc, które bije, serdeczność, życzliwość i to, że możemy się ze sobą spotkać - mówił ks. biskup Krzysztof Włodarczyk.

- Wszystkie potrawy wyglądają na bardzo smaczne, z tym że ja nie mogę wszystkiego jeść. Barszczyk jest bardzo dobry...
- Wigilia jest pięknie przygotowana, wszystko zostało ślicznie ustrojone...
- To już nasza druga lub trzecia miejska wigilia. Ja jestem sama, koleżanka jest sama. Tak to już w życiu bywa, dlatego jesteśmy tu razem... - mówili uczestnicy wieczerzy.

Wydarzenie prowadził nasz radiowy kolega - Piotr Majewski.

Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz
Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Izabela Langner Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Agata Raczek Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Agata Raczek Wigilia Caritas w Bydgoszczy/fot. Agata Raczek

