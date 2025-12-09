Zagrają i zaśpiewają dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Już w piątek charytatywny koncert

Koncert odbędzie się już w najbliższy piątek/fot. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Na Przekór”
W Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbędzie się Świąteczny Koncert Charytatywny. Udział w nim jest bezpłatny, ale podczas wydarzenia dojdzie do aukcji, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych bydgoskiego Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych.
Koncert to inicjatywa działającego przy placówce Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Na Przekór”. – Wszyscy artyści rezygnują w tym dniu z własnego zarobku. Zaśpiewa ośmiu wspaniałych wokalistów, zagra sześciu genialnych muzyków instrumentalistów – powiedziała jedna z organizatorek, Aleksandra Kwiatkowska.
Za zebrane podczas koncertu pieniądze zorganizowane zostaną m.in. paczki dla podopiecznych placówki, nagrody w konkursach, a nawet dofinansowywane wizyty dzieci u specjalistów. – Wzbogacamy sale lekcyjne w potrzebny sprzęt. Dbamy też o teren szkoły. Najnowszą rzeczą, którą podarowaliśmy, jest drewniana altanka znajdująca się na boisku szkolnym. Wspomagamy nauczycieli finansowo w organizacji wycieczek, organizujemy również dogoterapię na terenie szkoły itp. – dodała Małgorzata Sopór, wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Na Przekór”.
Świąteczny Koncert Charytatywny organizowany jest od 2017 roku. Przez ten czas, dzięki hojności darczyńców, udało się zebrać ponad 100 tysięcy złotych. Tegoroczny koncert już 12 grudnia, o 18:00 w bydgoskim MCK-u.
Aleksandra Kwiatkowska i Małgorzata Sopór o nadchodzącym koncercie. Materiał Tatiany Adonis
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę