Zagrają i zaśpiewają dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Już w piątek charytatywny koncert

2025-12-09, 12:58 Tatiana Adonis/Redakcja

Koncert odbędzie się już w najbliższy piątek/fot. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Na Przekór”

W Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbędzie się Świąteczny Koncert Charytatywny. Udział w nim jest bezpłatny, ale podczas wydarzenia dojdzie do aukcji, z której dochód zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych bydgoskiego Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych.

Koncert to inicjatywa działającego przy placówce Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Na Przekór”. – Wszyscy artyści rezygnują w tym dniu z własnego zarobku. Zaśpiewa ośmiu wspaniałych wokalistów, zagra sześciu genialnych muzyków instrumentalistów – powiedziała jedna z organizatorek, Aleksandra Kwiatkowska.



Za zebrane podczas koncertu pieniądze zorganizowane zostaną m.in. paczki dla podopiecznych placówki, nagrody w konkursach, a nawet dofinansowywane wizyty dzieci u specjalistów. – Wzbogacamy sale lekcyjne w potrzebny sprzęt. Dbamy też o teren szkoły. Najnowszą rzeczą, którą podarowaliśmy, jest drewniana altanka znajdująca się na boisku szkolnym. Wspomagamy nauczycieli finansowo w organizacji wycieczek, organizujemy również dogoterapię na terenie szkoły itp. – dodała Małgorzata Sopór, wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Na Przekór”.



Świąteczny Koncert Charytatywny organizowany jest od 2017 roku. Przez ten czas, dzięki hojności darczyńców, udało się zebrać ponad 100 tysięcy złotych. Tegoroczny koncert już 12 grudnia, o 18:00 w bydgoskim MCK-u.