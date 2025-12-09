Podróż pociągiem na linii Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek znów możliwa. Połączenie wraca po 14 latach

2025-12-09, 11:23 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Po 14 latach wraca pociąg na linii Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek/fot. PKP Intercity/X

Linia kolejowa Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek wraca po 14 latach. W związku z tym na szlaku do środy odbywają się jazdy testowe.

– To standardowa procedura, dająca maszynistom możliwość zapoznania się z wyremontowaną linią. W związku z tym apelujemy do kierowców o bezpieczne i zgodne z przepisami ruchu drogowego zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych – powiedział Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



– Pierwsze pociągi na wyremontowaną linię Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek wyjadą już w najbliższą niedzielę 14 grudnia wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów – dodał.



Prace nad linią trwały od końca marca tego roku. Z jednej do drugiej miejscowości pasażerowie przejadą teraz w 10 minut.



To trasa szczególnie istotna dla kuracjuszy. W związku z tym, jak zapowiadał marszałek Całbecki, osoby powyżej 65. roku życia zapłacą za przejazd 4 złote, a w pierwszym miesiącu kursowania pociągów wszyscy pasażerowie tylko symboliczną złotówkę.