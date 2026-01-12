We Włocławku podpisano pakt kolejowy dla województwa. Wracają ważne połączenia

2026-01-12, 16:00  PAP/Redakcja
Historyczny kurs z Torunia do Ciechocinka/fot. Monika Kaczyńska/archiwum

Minister infrastruktury, prezes PKP PLK i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego zawarli pakt kolejowy dla regionu. To trzecie tego typu porozumienie w kraju. W jego ramach wrócić mają m.in. połączenia do Świecia, Żnina czy na linii Toruń-Sierpc.

Jak podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zawarty pakt ma konkretny wymiar dla mieszkańców regionu oraz wszystkich podróżujących przez centralną i północną Polskę.

Prawie 6 tysięcy pasażerów w miesiąc
– Działania te zmierzają do tego, aby transport kolejowy był pierwszym wyborem transportowym Polaków, pierwszym w woj. kujawsko-pomorskim. (…) Bardzo dobrym przykładem, który poznał cały kraj, jest przywrócenie połączeń pasażerskich do Ciechocinka. Niespełna miesiąc temu ono znów ruszyło i skorzystało z niego ok. 6000 pasażerów. Po 14 latach (...) do tej znanej miejscowości uzdrowiskowej można przyjechać koleją – mówił Klimczak we Włocławku.

Wskazał, że w zawartym pakcie PKP PLK zobowiązały się m.in. do poprawy przepustowości i modernizacji linii kolejowej 27 Sierpc-Toruń. Wśród zadań do realizacji znalazły się linie kolejowe Bydgoszcz-Chojnice, Bydgoszcz-Kcynia. – Chcemy przywrócić ciągi komunikacyjne na linii kolejowej 208 Brodnica-Lidzbark-Działdowo, przywrócić obsługę połączeń kolejowych do Świecia, zelektryfikować linie kolejowe, m.in. z Torunia do Malborka czy przywrócić obsługę połączeń kolejowych do Żnina - powiedział szef resortu infrastruktury.

Klimczak dodał, że Polska musi być przykładem dobrej organizacji transportu, współpracy rządu i samorządu, bo „samorząd najlepiej odczytuje potrzeby transportowe mieszkańców danego regionu”.

Pakt to wydarzenie historyczne
Minister ogłosił także, że z listy rezerwowej na listę podstawową przeniesiony został projekt budowy skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową w ciągu ulicy Wienieckiej wiodącej do szpitala wojewódzkiego we Włocławku. Dofinansowanie wyniesie 11 mln zł. – Oprócz budowy tunelu pod torami zostaną w kierunku szpitala wykonane ciągi komunikacyjne dla pieszych – zapewnił szef resortu infrastruktury.

Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki wskazał, że pakt jest dla regionu wydarzeniem historycznym. – Dla naszego regionu jest to największe wydarzenie kolejowe w historii(...), odkąd funkcjonuje województwo w obecnym kształcie – mówił Całbecki.

Wcześniej tego rodzaju pakty podpisano w województwach łódzkim i pomorskim. – Te województwa znajdują się na jednej osi. To oś rozwoju Polski – podkreślił Całbecki. – Za inwestycjami kolejowymi idą bowiem kolejne – w infrastrukturę, innowację, przedsiębiorczość. To daje kolejne szanse na tempo rozwoju, które dziś mamy – ocenił Całbecki.

Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki podkreślił, że wiele razy ambulans stał na przejeździe i musiał czekać na przejazd pociągu. – Tunel pod linią kolejową staje się coraz bardziej realny. (…) Mamy nadzieję na awans z listy rezerwowej projektu dotyczącego dworca Włocławek-Zazamcze, bo to też realna potrzeba mieszkanek i mieszkańców. Przy nim znajduje się Akademia Włocławska, a mam nadzieję, że już niedługo Politechnika Włocławska – wskazał.

