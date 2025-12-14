Historyczny kurs z Torunia do Ciechocinka. W tłumie podróżnych reporterka PR PiK [wideo, zdjęcia, relacja]

Historyczny kurs z Torunia do Ciechocinka/fot. Monika Kaczyńska
W niedzielę, 14 grudnia, po 14 latach wróciło kolejowe połączenie na trasie Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek. Do słynnego kurortu kursować będzie 13 par pociągów w dni robocze i 10 w weekendy.
Trzeba też wspomnieć o opłatach, bo za przejazd na trasie Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek do 15 lutego przyszłego roku wszyscy pasażerowie zapłacą za bilet symboliczną złotówkę. Później zostanie wprowadzona specjalna oferta dla osób powyżej 65 roku życia i przejazd będzie kosztował jedyne 4 zł.
- Trzynaście par połączenie, pięć przedłużonych do Torunia. W perspektywie kolejnego roku będą to połączenia bezpośrednie z Bydgoszczy. Wszystkie pojazdy zostaną skomunikowane z pociągami z Włocławka, na którym również nam bardzo zależy - mówiła podczas konferencji prasowej w Ciechocinku wicemarszałek Aneta Jędrzejewska.
Aleksandra Grzywaczewska pełniąca obowiązki prezesa zarządu Polregio S.A podkreśla, że większość pociągów tej relacji jest wyposażona w klimatyzację, pojazdy dostosowane są także do potrzeb osób niepełnosprawnych. - Będą również miejsca na rowery, stąd myślę, że to jest dobry kierunek na wycieczki.
- Jesteśmy dumni z tego, że do Ciechocinka - największej perły uzdrowisk Polski można dzisiaj dojechać pociągiem w ramach regularnych kursów - mówił Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.
Ponowne uruchomienie kursów pociągów poprzedził remont 7-kilometrowej linii kolejowej nr 245 Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek przeprowadzony przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Na trasie kursują pociągi spółki Polregio, która została wyłoniona w przetargu przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.
Inaugurujący reaktywowane połączenie kurs pociągu z Torunia przez Aleksandrów Kujawski na dworcu w Ciechocinku przy dźwiękach orkiestry witało około tysiąca mieszkańców i kuracjuszy.
