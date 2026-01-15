Lider Koalicji Obywatelskiej w Aleksandrowie Kujawskim oczyszczony z zarzutów

2026-01-15, 17:42 Marek Ledwosiński/Redakcja

Izba Przyjęć Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP/archiwum

Sąd partyjny uznał, że Mariusz Trojanowski nie pomawiał szefostwa swojej partii, zaś jego publiczne wypowiedzi mieściły się w ramach dopuszczalnej krytyki.

Przypomnijmy, Mariusz Trojanowski jest dyrektorem Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie. Pół roku temu w wywiadzie dla Wirtualnej Polski skrytykował urzędników Ministerstwa Zdrowia za zły - jego zdaniem - rozdział pieniędzy na szpitale w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Twierdził, że konkursy są prokurowane pod duże placówki, kosztem małych szpitali.



Rzecznik dyscyplinarny ówczesnej Platformy Obywatelskiej postawił go przed sądem partyjnym, zarzucając szkalowanie członków ugrupowania. Właśnie zapadł wyrok - Trojanowski niewinny:

- Sprawiedliwość okazała się najważniejsza i prawda, a także działanie na rzecz dobra publicznego - przekazał Mariusz Trojanowski. - Dlatego bardzo się cieszę. Ten wyrok umacnia rolę naszej partii i umacnia to powszechne myślenie, że jednak ta partia ma wymiar demokratyczny, szanujący wolność słowa i wolność wypowiedzi.



Więcej w relacji marka Ledwosińskiego: