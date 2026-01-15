Lider Koalicji Obywatelskiej w Aleksandrowie Kujawskim oczyszczony z zarzutów

2026-01-15, 17:42  Marek Ledwosiński/Redakcja
Izba Przyjęć Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP/archiwum

Izba Przyjęć Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP/archiwum

Sąd partyjny uznał, że Mariusz Trojanowski nie pomawiał szefostwa swojej partii, zaś jego publiczne wypowiedzi mieściły się w ramach dopuszczalnej krytyki.

Przypomnijmy, Mariusz Trojanowski jest dyrektorem Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie. Pół roku temu w wywiadzie dla Wirtualnej Polski skrytykował urzędników Ministerstwa Zdrowia za zły - jego zdaniem - rozdział pieniędzy na szpitale w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Twierdził, że konkursy są prokurowane pod duże placówki, kosztem małych szpitali.

Rzecznik dyscyplinarny ówczesnej Platformy Obywatelskiej postawił go przed sądem partyjnym, zarzucając szkalowanie członków ugrupowania. Właśnie zapadł wyrok - Trojanowski niewinny:
- Sprawiedliwość okazała się najważniejsza i prawda, a także działanie na rzecz dobra publicznego - przekazał Mariusz Trojanowski. - Dlatego bardzo się cieszę. Ten wyrok umacnia rolę naszej partii i umacnia to powszechne myślenie, że jednak ta partia ma wymiar demokratyczny, szanujący wolność słowa i wolność wypowiedzi.

Więcej w relacji marka Ledwosińskiego:

Relacja Marka Ledwosińskiego

Aleksandrów Kujawski

Region

Tragedia w Chełmnie Nie żyje troje dzieci i osoba dorosła Zabił je czad

Tragedia w Chełmnie! Nie żyje troje dzieci i osoba dorosła! Zabił je czad!

2026-01-15, 18:16
Narkotykowy magazyn w Białych Błotach. Za takie zasoby grozi do 10 lat więzienia

Narkotykowy magazyn w Białych Błotach. Za takie „zasoby" grozi do 10 lat więzienia

2026-01-15, 16:00
Nocna prohibicja w Koronowie Burmistrz pyta mieszkańców o zdanie. Czas do 20 stycznia

Nocna prohibicja w Koronowie? Burmistrz pyta mieszkańców o zdanie. Czas do 20 stycznia

2026-01-15, 15:40
Ponad 9 mln Włocławek wydał na dotacje do remontów kamienic w Śródmieściu

Ponad 9 mln Włocławek wydał na dotacje do remontów kamienic w Śródmieściu

2026-01-15, 14:56
Wicemarszałek województwa spotkała się z seniorami w Toruniu z okazji Dnia Babci i Dziadka

Wicemarszałek województwa spotkała się z seniorami w Toruniu z okazji Dnia Babci i Dziadka

2026-01-15, 14:11
Rusza konkurs Wieża Pomysłów. Młodzi pomogą w rozwoju Kruszwicy

Rusza konkurs „Wieża Pomysłów”. Młodzi pomogą w rozwoju Kruszwicy

2026-01-15, 13:34
Spowodował śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Rozpoczął się proces 31-latka

Spowodował śmiertelny wypadek w Bydgoszczy. Rozpoczął się proces 31-latka

2026-01-15, 12:58
Wszystko gotowe do uruchomienia stoku w Myślęcinku. Dużo zależy od pogody

Wszystko gotowe do uruchomienia stoku w Myślęcinku. Dużo zależy od pogody

2026-01-15, 11:31
Podpalił drzwi jednej z kamienic w Chełmży. 19-latkowi grozi do 15 lat więzienia

Podpalił drzwi jednej z kamienic w Chełmży. 19-latkowi grozi do 15 lat więzienia

2026-01-15, 10:35

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę