Nowości na kujawsko-pomorskiej mapie! Jedne nazwy miejscowości się zmieniają, inne znikają

Kilka miejscowości naszego regionu zyska od nowego roku nowe nazwy, a kilkadziesiąt nazw zniknie z mapy. Chodzi np. o przysiółki, które się rozrosły i stały się wsiami, a także o nazwy nieużywane. Te znikną z rejestrów.
Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji porządkującego dotychczasowe nazwy i rodzaje miejscowości oraz obiektów.
W naszym województwie zmiany dotyczą 6 miejscowości w 3 powiatach - radziejowskim, toruńskim i włocławskim.
W gminie Radziejów dwa miejsca funkcjonowały pod taką samą nazwą - Stary Radziejów - wieś i kolonia (tą nazwą określano grupę domów położonych z dala od centrum wsi). Teraz każda z nich będzie miała rodzaj miejscowości w nazwie - będzie zatem Stary Radziejów-Kolonia pisane z myślnikiem i podobnie Stary Radziejów- Wieś. Nazwa w dopełniaczu brzmi starego radziejowa wsi, a przymiotnik staroradziejowski.
W gminie Czernikowo w powiecie toruńskim trzy przysiółki zamieniają się w osady leśne. To Dzierżączka i Mień przysiółki wsi Skwirynowo oraz Lisiny przysiółek wsi Osówka. Ważna podpowiedź co do odmiany przez drugi przypadek - czego nie pomijam w wycieczce- Dzierżączki, Lisin i Mnia.
W gminie Lubień Kujawski częścią wsi Rutkowice było Zakrzewo, teraz będzie ono oficjalnie kolonią.
Znika 31 nazw części wsi i miast w naszym regionie. Po jednej w gminie Aleksandrów Kujawski - Tomaszewo, jako część wsi Odolion, a w gminie Książki -Bejzlerówka, jako część wsi Szczuplinki.
Kilkanaście nazw zostaje urzędowo zniesionych w gminie Fabianki: to m.in. Budki Zarzyczewskie - część wsi Zarzeczewo, Budziska-część wsi Chełmica Mała, Droga do Kulin, Marianka, Odłogi, Stanisławowo -części wsi Szpetal Górny, Karczemka -część wsi Wilczeniec Bogucki, Olszyny -część wsi Stary Witoszyn, Plebanka - część wsi Cyprianka, Poza Jeziorem-część wsi Chełmica Duża, Rogale i Wisiołek - części wsi Nasiegniewo, Romanowo-część kolonii Łęg-Witoszyn, Rumunki Fabiańskie -część wsi Fabianki oraz Rumunki Świątkowizny-część wsi Świątkowizna. W gminie Lubraniec znika również kilkanaście nazw: Ignaty - część wsi Gołębin, Julianowo i Włościanki- części wsi Lubrańczyk, Kazanie Ukazowe-część wsi Kazanie, Kłobia Poduchowna, Południowa i Północna - części wsi Kłobia, Lubraniec Poduchowny, Nowe Osiedle, Nowy Lubraniec - części miasta Lubraniec, Rumuncin i Za Młynem -części wsi Siarzyce, Szczawin - część wsi Sułkowo, nie będzie też już kolonii Mieczysławowo.
