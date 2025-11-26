Skwer Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy zostaje z obecną nazwą

2025-11-26, 20:03  Tatiana Adonis / Redakcja
Skwer Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. / Fot. Archiwum Radia PiK

O jej zmianę na skwer im. płk. Łukasza Cieplińskiego apelował do władz miasta Instytut Pamięci Narodowej. Bydgoska rada miasta uznała, że nie widzi podstaw do zmiany.

IPN wskazywał m.in., że dotychczasowa nazwa upamiętnia i gloryfikuje instytucję, która w stanie wojennym była współodpowiedzialna za represje wobec działaczy opozycji.

- POW w okresie PRL-u było kojarzone z represjonowaniem działaczy opozycji - mówi Grażyna Szabelska z Bydgoskiej Prawicy.

- IPN doprowadził do takiej sytuacji, w której mamy konfrontację argumentów, które praktycznie przemawiają za jednym - podtrzymanie stanowiska z 2011 i 2016 roku - mówi Robert Kufel z Koalicji Obywatelskiej. - Bydgoszcz uznała Skwer POW jako ten właściwy i jednocześnie chodziło o to, aby uhonorować wartości oraz wszystkie rzeczy, które zrobiła dla Bydgoszczy ta jednostka. Nie będziemy ulegać presji ze strony IPN-u.

- Robicie tutaj wojnę i stawiacie Pomorski Okręg Wojskowy przeciwko panu płk Cieplińskiemu - uważa Jan Szopiński z KO.

Ostatecznie Rada Miasta przyjęła stanowisko, w którym odrzuciła apel Instytutu Pamięci Narodowej dotyczący zmiany nazwy skweru Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

Wcześniej podobne stanowisko zajął Wojewoda Kujawsko Pomorski. Michał Sztybel zapowiedział jednak, że zwróci się do Rady Miasta z wnioskiem o wskazanie innego, godnego miejsca i nadanie mu imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego.

