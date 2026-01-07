IPN oskarża byłego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy

2026-01-07, 19:00  PAP/Redakcja
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu/fot. wsgarwroclaw.wp.mil.pl

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu/fot. wsgarwroclaw.wp.mil.pl

Do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu trafił akt oskarżenia wobec byłego sędziego sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy Andrzeja B., który w stanie wojennym utrzymał tymczasowe aresztowania trzech członków NSZZ „Solidarność” - poinformował Instytut Pamięci Narodowej.

Jak przekazano w komunikacie naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu prok. Konrada Bieronia, „Andrzejowi B. zarzucono bezprawne pozbawienie wolności trzech osób – członków NSZZ Solidarność - za niestanowiącą przestępstwa działalność podejmowaną w okresie obowiązywania w Polsce stanu wojennego”.

Śledztwo, które zakończyło się aktem oskarżenia, dotyczyło zdarzeń z 1982 r. Oskarżony – wówczas sędzia sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego - dwukrotnie utrzymał w mocy postanowienia o tymczasowych aresztowaniach trzech członków NSZZ Solidarność, którym – w prowadzonym postępowaniu karnym - zarzucono „sporządzanie i rozpowszechnianie pism zawierających fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”.

Prok. Bieroń wskazał jednak, że rozpowszechniane przez aresztowanych materiały, czyli biuletyn Komitetu Obrony Solidarności, nie zawierały fałszywych wiadomości i nie zmierzały do wywołania niepokoju publicznego, czy rozruchów. Jak dodał, materiały te prezentowały bowiem „wyłącznie treści będące wyrazem sprzeciwu wobec bezprawnego wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i sytuacji panującej wówczas w kraju”.
IPN podkreślił, że takie działania wówczas aresztowanych nie wyczerpywały znamion przestępstw, także w świetle obowiązujących w PRL przepisów.

„Potwierdził to Sąd Najwyższy, który po przemianach ustrojowych w Polsce uniewinnił pokrzywdzonych od popełnienia przypisanych im przestępstw, stwierdzając między innymi, że »nie było wystarczających podstaw do przypisania oskarżonym udziału w związku, którego celem było wydawanie biuletynów zawierających fałszywe wiadomości«, ich działanie sprowadzało się bowiem »do informowania społeczeństwa o sytuacji w kraju i poczynaniach władz, o których oficjalne media nie informowały«, co było »oczekiwane przez społeczeństwo« i stanowiło formę »walki o pogwałcone przez reżim komunistyczny prawa obywatelskie«” - wskazał Instytut.

Tym samym, utrzymanie w mocy w 1982 r. przez sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego, w składzie którego zasiadał oskarżony, postanowień o tymczasowych aresztowaniach tych trzech działaczy Solidarności - jak stwierdzono w oskarżeniu - było „działaniem bezprawnym i stanowiło akt represji”.

Akt oskarżenia wobec Andrzeja B. do poznańskiego sądu garnizonowego trafił jeszcze pod koniec zeszłego roku.

Region

Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

Będzie postępowanie RDOŚ po nielegalnej wycince kilkuset drzew w Toruniu

2026-01-07, 18:20
Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na jeszcze większy mróz

Na ulicach Torunia stanie 20 koksowników. Miasto przygotowuje się na jeszcze większy mróz

2026-01-07, 16:54
Zima bywa śmiertelna dla bezdomnych. Policjanci i strażnicy pomagają przetrwać mrozy

Zima bywa śmiertelna dla bezdomnych. Policjanci i strażnicy pomagają przetrwać mrozy

2026-01-07, 14:59
Żołędowo będzie miało nową ulicę Jastrzębią. Podpisano umowę na modernizację

Żołędowo będzie miało nową ulicę Jastrzębią. Podpisano umowę na modernizację

2026-01-07, 14:07
Burmistrz Gniewkowa zachowa posadę Co z referendum ws. odwołania Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz

Burmistrz Gniewkowa zachowa posadę? Co z referendum ws. odwołania Ilony Wodniak-Kuraszkiewicz?

2026-01-07, 13:31
Grudziądz chce nadać choinkom drugie życie. Jeśli drzewko ma korzenie, można je ponownie zasadzić

Grudziądz chce nadać choinkom drugie życie. Jeśli drzewko ma korzenie, można je ponownie zasadzić

2026-01-07, 12:02
Start przebudowy pętli Las Gdański w Bydgoszczy. Rok prac za niemal 16 milionów. Zmiany w kursowaniu tramwajów

Start przebudowy pętli Las Gdański w Bydgoszczy. Rok prac za niemal 16 milionów. Zmiany w kursowaniu tramwajów

2026-01-07, 11:10
Inowrocławianie mogą liczyć na lodowisko Wszystko zależy od decyzji MSiT, która się przeciąga

Inowrocławianie mogą liczyć na lodowisko? Wszystko zależy od decyzji MSiT, która się przeciąga

2026-01-07, 10:24
Służby zlikwidowały w regionie nielegalną fabrykę papierosów. Państwo straciłoby 18 mln zł [zdjęcia, wideo]

Służby zlikwidowały w regionie nielegalną fabrykę papierosów. Państwo straciłoby 18 mln zł [zdjęcia, wideo]

2026-01-07, 09:36

Najczęściej czytane

Archiwum

styczeń 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę