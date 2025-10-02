Torunianie pamiętają o Zbrodni Pomorskiej. Inscenizacja w Parku Pamięci [zdjęcia, wideo]

2025-10-02, 14:37  Monika Kaczyńska/Redakcja
Harcerze przygotowali inscenizację związaną z Januszem Korczakiem i Józefem Bednarzem w toruńskim Parku Pamięci/fot.: Monika Kaczyńska

W Toruniu rozpoczęły się Kujawsko-Pomorskie Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939. Uroczystość z udziałem przedstawicieli władz województwa i miasta, mieszkańców, uczniów i kombatantów odbyła się przy pomniku w toruńskim Parku Pamięci.

Harcerze przygotowali inscenizację związaną z Januszem Korczakiem i Józefem Bednarzem.

– Inscenizacja pokazuje codzienne życie w tamtych czasach: zabawę dzieci, opiekę Bednarza nad chorymi w szpitalu. Nagle jest bombardowanie, szok i pójście razem z nimi na śmierć – opisuje harcmistrzyni Beata Barcińska, komendantka Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.

– Zbrodnia Pomorska odnosi się do ludobójstwa niemieckiego dokonanego na polskiej ludności cywilnej na terenie przedwojennego województwa pomorskiego. Według historyków szacuje się, że najmniejsza liczba osób, która poniosła śmierć to 16 tysięcy, ale mogło być między 20 a 30 tysięcy ofiar – dodaje Edyta Cisowska, naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.

W Urzędzie Marszałkowskim trwa dalsza część obchodów. W programie między innymi panel dyskusyjny o Józefie Bednarzu i warsztaty dla młodzieży.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Harcerze przygotowali inscenizację związaną z Januszem Korczakiem i Józefem Bednarzem w toruńskim Parku Pamięci/wideo: Monika Kaczyńska

