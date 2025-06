Ofiary niemieckich mordów ekshumowane w Borównie. IPN poszukuje ich krewnych [wideo, zdjęcia]

Wiadomo, że w 1939 roku w Borównie, w ramach masowych egzekucji zginęło około 900 Polaków. W 1944 roku Niemcy przyjechali, by zatuszować swoje zbrodnie. Po wojnie w 1945 roku Polakom szukającym swoich krewnych udało się ekshumować zwłoki stu dwóch osób. - My chcieliśmy z jednej strony zbadać to, w jaki sposób Niemcy niszczyli ślady swojej zbrodniczej działalności, a z drugiej nadal szukaliśmy ofiar Zbrodni Pomorskiej, które nie zostały tutaj ekshumowane - mówi prokurator Tomasz Jankowski. - Udało się nam odnaleźć 23 szkielety. Większość z tych osób została zabita poprzez strzał tył głowy. Te osoby ekshumowaliśmy. Szczątki będą poddane dalszym pracom z zakresu medycyny sądowej. Postaramy się także przeprowadzić badania genetyczne. Stąd apel IPN. - O zgłaszanie się wszystkich tych, którzy chcieliby oddać materiał genetyczny porównawczy - mówi profesor Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN. A doktor Marek Szymaniak Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dodaje, że trzeba podtrzymywać pamięć o polskich ofiarach niemieckich mordów z 1939 roku. - Pamięć tworzy nasza tożsamość - mówi dr Szymaniak. Więcej w relacji Tatiany Adonis i w materiale wideo:

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.