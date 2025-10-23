Podejmowali walkę dla przyszłych pokoleń. Konferencja o Ludziach Solidarności w Bydgoszczy

2025-10-23, 17:40  Redakcja
Historycy z całej Polski przyjechali do Bydgoszczy. Uczestniczą w konferencji o Ludziach Solidarności/fot. ipn.gov.pl

Historycy z całej Polski przyjechali do Bydgoszczy. Uczestniczą w konferencji o Ludziach Solidarności. Naukowe spotkanie odbywa się w bydgoskiej delegaturze IPN. Jak mówi dyrektor IPN w Gdańsku, dr Marek Szymaniak, to konferencja o bohaterach naszej wolności.

- O tych, którzy w czasie panowania w Polsce reżimu komunistycznego, znajdowali wewnętrzną odwagę do tego, żeby występować przeciwko komunistom - mówi dr Marek Szymaniak. - I to nie tylko w imieniu swojego osobistego interesu, ale w imieniu przyszłych pokoleń, które powinny - zdaniem ludzi, którzy podejmowali tę walkę - być wolne niepodległe i suwerenne. Ten bohater zbiorowy, czyli ludzie Solidarności, w tamtym czasie, czyli od początku lat 80., zaczęli tworzyć nową elitę. Osoby te miały zajmować się budowaniem polskiej niepodległości, struktur władzy niepodległościowej - tych struktur, których zostaliśmy przez komunistów pozbawieni w 1945 roku.

Konferencja zakończy się w piątek. Patronuje jej Polskie Radio PiK.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

