Bydgoszcz. Znak pamięci Tobie Polsko na grobie Michała Grobelskiego

2025-09-10, 17:32  Tatiana Adonis / Redakcja
Tak wyglądała uroczystość na cmentarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis

Tak wyglądała uroczystość na cmentarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. / Fot. Tatiana Adonis

To inicjatywa katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w ramach akcji „Wszyscy jesteśmy ze Śląska”. Jej celem jest upamiętnienie powstańców śląskich. Dotychczas oznaczono kilkadziesiąt miejsc spoczynku w całym kraju.

Michał Grobelski to weterana walk o wolność i niepodległość Polski, który spoczywa na cmentarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. W środę (10.09) zorganizowano tam specjalną uroczystość oznaczenia jego grobu znakiem pamięci Tobie Polsko.

- Mój wujek miał korzenie szlacheckie i był szlachetnym człowiekiem. Po powstaniu warszawskim dostał się do niewoli niemieckiej, tam pracował w szpitalu, który został wyzwolony przez Amerykanów - opowiada Joanna Gil. - Nie chciał wrócić do Polski, dopóki nie wyleczył wszystkich, których miał pod opieką.

- Mówiąc o powstaniach lub wojnach, często zapominamy o ludziach, którzy mieli przecież imiona i nazwiska. Doszliśmy do wniosku, że musimy te osoby przypominać - mówi Jan Kwaśniewicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Dr Michał Grobelski, ps. „Doktor Zygmunt” urodził się 31 sierpnia 1889 roku w Batkowie koło Inowrocławia. Był lekarzem wojskowym, uczestnikiem powstania wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej, III powstania śląskiego i powstania warszawskiego. Po wojnie był aktywny zawodowo jako ortopeda i współtwórca Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kierował oddziałem urazowo-ortopedycznym Szpitala Wojewódzkiego w Bydgoszczy, pacjentów przyjmował również w Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźliczej. Zmarł 26 stycznia 1971 roku w Bydgoszczy. Został uhonorowany Medalem Niepodległości i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  • Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci Tobie Polsko rozpoczęła się 5 lipca 2021 roku - w dniu setnej rocznicy zakończenia III powstania śląskiego.
  • Znak ma formę proporczyka o rozmiarach 20 cm na 8 cm. Wykonany jest z porcelany nagrobnej. Umieszczono na nim inwokację "Tobie Polsko", pod którą jest wizerunek orła otoczonego datami powstań, a poniżej napisy „Grób Powstańca Śląskiego” i „Instytut Pamięci Narodowej”.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Tak wyglądała uroczystość na cmentarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. / Wideo: Tatiana Adonis
