Rocznica śmierci Ojca Niepodległości. Jubileusz pod bydgoskim pomnikiem Wincentego Witosa [zdjęcia]

80 lat temu zmarł Wincenty Witos, wybitny działacz ruchu ludowego, jeden z ojców polskiej niepodległości. W Bydgoszczy pod pomnikiem polityka odbyły się uroczystości upamiętniające jego zasługi.
Oprócz kwiatów, zniczy i okolicznościowych przemówień zorganizowano również krótką wystawę na temat ruchu ludowego na Kujawach i Pomorzu.
- Wystawa przechodzi od ogółu do szczegółu, czyli mamy najpierw krótką historię ruchu ludowego w Polsce, historię Wincentego Witosa, czyli bohatera Polski, trzykrotnego premiera i następnie przechodzimy do historii, która dotyczy naszego terenu, czyli Pomorza i Kujaw - mówi Tomasz Żuchowski, Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu.
- Wincenty Witos to postać ważna nie tylko dla naszego ruchu ludowego, ale dla całej Polski. Odegrał ogromną rolę przede wszystkim w odzyskaniu niepodległości. Mówimy, że to jest jeden z sześciu ojców odzyskania niepodległości, ale Wincenty Witos całym swoim życiem pracował na rzecz Polski, i to w bardzo trudnych czasach. Najważniejszy z jego cytatów brzmi: „ A Polska winna wiecznie trwać". I to jest myśl, którą chcielibyśmy przekazywać kolejnym pokoleniom - mówiła Agnieszka Kłopotek, posłanka na sejm RP.
Wystawa będzie czynna zaledwie do 14:00. PSL chce, aby na pomniku w Bydgoszczy znalazło się więcej informacji z życiorysu Wincentego Witosa. Obecny napis głosi „Działacz ruchu ludowego". Prezydent miasta Rafał Bruski popiera tę inicjatywę.
Wśród sześciu Ojców Niepodległości wymieniani są: Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski
