Burmistrz Ciechocinka: Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej to było dla nas wyzwanie [Rozmowa Dnia]

2025-12-16, 09:00  Agnieszka Marszał/Redakcja
Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz i dziennikarka PR PiK Agnieszka Marszał/fot. Krystian Makowski

Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz i dziennikarka PR PiK Agnieszka Marszał/fot. Krystian Makowski

- Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej była jednym z największych wyzwań dla samorządów w mijającym roku - mówił w „Rozmowie Dnia” PR PiK burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz.

Jak tłumaczył burmistrz, pieniądze trzeba było wydać szybko, a przetargi na zakupy nie zawsze kończyły się sukcesem. Co udało się zrobić w Ciechocinku?

- Aktualizujemy całą dokumentację, bo wyszły nowe rozporządzenia i wytyczne, a z drugiej strony – to, co dla samorządów najważniejsze - środki finansowe od wojewody przyszły do nas późno, a okres na wydatkowanie ich jest krótki – mówił Jarosław Jucewicz. - Wstępnie mieliśmy termin do 22 grudnia i gonimy bardzo szybko, bo są różne zamówienia na podstawowe rzeczy – takie, jak apteczki, agregaty itp. Ale są też wydatki, które wymagają zastosowania tej najgorszej procedury zamówień publicznych, czyli ogłoszenia konkursu. Zgłaszają się firmy, albo nie. Jest też tak, że zgłaszają się i później rezygnują. Mamy do zakupu duży agregat, który miał służyć do utrzymania oczyszczalni ścieków i niestety to zamówienie jest zagrożone. (...)

Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt wykazu wydatków budżetu państwa, które w 2025 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na wykazie znajdują się wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Rząd przedłuży im termin ważności do 31 marca 2026 roku.

Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.

INNE ROZMOWY DNIA

PR PiK - Rozmowa Dnia - Jarosław Jucewicz

Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz/fot. Krystian Makowski

Region

Potrzebne było miejsce dla wiaduktu nad źródliskami na S10. Wojewoda: Drzewa skrócono [zdjęcia]

Potrzebne było miejsce dla wiaduktu nad źródliskami na S10. Wojewoda: Drzewa „skrócono” [zdjęcia]

2025-12-16, 12:30
Choinka dla każdego, kto odda krew. Przedświąteczna akcja w całym regionie

Choinka dla każdego, kto odda krew. Przedświąteczna akcja w całym regionie

2025-12-16, 10:39
Druga nagroda i wyróżnienie Dziennikarki PR PiK laureatkami konkursu marszałka

Druga nagroda i wyróżnienie! Dziennikarki PR PiK laureatkami konkursu marszałka

2025-12-16, 09:46
Pierwsza pomoc zaczyna się od zainteresowania się drugim człowiekiem. Szkolenie w Świeciu

Pierwsza pomoc zaczyna się od zainteresowania się drugim człowiekiem. Szkolenie w Świeciu

2025-12-16, 07:55
Ponad 600 przekroczeń prędkości Policjanci dyżurowali m.in. na drodze krajowej nr 10

Ponad 600 przekroczeń prędkości! Policjanci dyżurowali m.in. na drodze krajowej nr 10

2025-12-16, 07:00
150 lat historii Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Zakładali je ziemianie, lekarze, duchowni

150 lat historii Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Zakładali je ziemianie, lekarze, duchowni

2025-12-15, 20:20
Rektor i studenci razem na kawie. UKW wprowadza nową jakość relacji na uczelni

Rektor i studenci razem na kawie. UKW wprowadza nową jakość relacji na uczelni

2025-12-15, 19:50
Inowrocławianie chcą mieć lodowisko. Wkrótce się okaże, czy będą na to pieniądze

Inowrocławianie chcą mieć lodowisko. Wkrótce się okaże, czy będą na to pieniądze

2025-12-15, 19:11
Zmiany na parkingu przy szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy. Już nie potrzeba biletów

Zmiany na parkingu przy szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy. Już nie potrzeba biletów

2025-12-15, 18:39

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę