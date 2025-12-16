Burmistrz Ciechocinka: Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej to było dla nas wyzwanie [Rozmowa Dnia]

2025-12-16, 09:00 Agnieszka Marszał/Redakcja

Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz i dziennikarka PR PiK Agnieszka Marszał/fot. Krystian Makowski

- Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej była jednym z największych wyzwań dla samorządów w mijającym roku - mówił w „Rozmowie Dnia” PR PiK burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz.

Jak tłumaczył burmistrz, pieniądze trzeba było wydać szybko, a przetargi na zakupy nie zawsze kończyły się sukcesem. Co udało się zrobić w Ciechocinku?



- Aktualizujemy całą dokumentację, bo wyszły nowe rozporządzenia i wytyczne, a z drugiej strony – to, co dla samorządów najważniejsze - środki finansowe od wojewody przyszły do nas późno, a okres na wydatkowanie ich jest krótki – mówił Jarosław Jucewicz. - Wstępnie mieliśmy termin do 22 grudnia i gonimy bardzo szybko, bo są różne zamówienia na podstawowe rzeczy – takie, jak apteczki, agregaty itp. Ale są też wydatki, które wymagają zastosowania tej najgorszej procedury zamówień publicznych, czyli ogłoszenia konkursu. Zgłaszają się firmy, albo nie. Jest też tak, że zgłaszają się i później rezygnują. Mamy do zakupu duży agregat, który miał służyć do utrzymania oczyszczalni ścieków i niestety to zamówienie jest zagrożone. (...)



Sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała projekt wykazu wydatków budżetu państwa, które w 2025 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na wykazie znajdują się wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Rząd przedłuży im termin ważności do 31 marca 2026 roku.



Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.



