Pociąg do Ciechocinka powrócił. W niedzielę pojawi się nowy rozkład jazdy na kolei

2025-12-14, 08:01 Informacyjna Agencja Radiowa

Pociąg do Ciechocinka wraca w niedzielę (14 grudnia). Fot. Pixabay/ilustracyjnie

W niedzielę (14 grudnia), po 14 latach wraca pociąg do Ciechocinka. Przywrócone zostaną również inne połączenia w całym kraju. Ponadto, spółka PKP Intercity informuje, że w nowym rozkładzie pojawi się średnio o 50 połączeń więcej niż w poprzednim.

Od niedzieli (14 grudnia) zacznie obowiązywać nowy, roczny rozkład jazdy na kolei. Nas, mieszkańców regionu, najbardziej interesuje powrót połączenia do Ciechocinka. - Wykonaliśmy prace na kilkukilometrowej linii - mówi prezes PKP PLK Piotr Wyborski. - Były one związane z budową nowych urządzeń SRK, remontem przejazdów kolejowo-drogowych, torami, rozjazdami i siecią trakcyjną. Pociągi wracają po 14 latach. Będzie obowiązywać dozwolona prędkość do 120 km/h, a czas przejazdu wyniesie dziewięć minut. Z kolei czas przejazdu z Torunia do Ciechocinka wyniesie poniżej 30 minut - dodał.



W przyszłym roku pociągi pasażerskie wrócą także między innymi do Rabki Zdroju, do Kłobucka oraz do Słupska. Jak informuje spółka PKP Intercity, w nowym rozkładzie będzie średnio o 50 połączeń więcej niż w poprzednim. Dodatkowe pociągi pojadą też między innymi do Białegostoku, Krakowa, Poznania i Kołobrzegu. Ponadto, coraz więcej połączeń będzie się opierać na tak zwanym cyklicznym rozkładzie jazdy. - Co godzinę chcemy jeździć między Warszawą a Trójmiastem, Wrocławiem a Krakowem, a co dwie godziny z Zielonej Góry do Przemyśla przez Wrocław, Katowice i Kraków. Również co dwie godziny będziemy jeździli między Warszawą a Berlinem - mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.